Ecco the Dolphin va faire son retour au travers de plusieurs projets menés par son créateur !

Non content de sortir des jeux acclamés par les joueurs et la critique avec les derniers Like a Dragon du côté de Ryu Ga Gotoku Studio et les J-RPG d'Atlus dont Metaphor: ReFantazio, et tout en continuant d'exploiter l'univers de sa mascotte Sonic, SEGA a entrepris de redonner vie à ses gloires d'antan. Nous pourrons par exemple découvrir dès cet été l'alléchant Shinobi: Art of Vengeance développé par Lizardcube, tandis qu'un ambitieux Virtua Fighter inédit a été officialisé. En début d'année, c'est une autre licence bien connue qui a ressurgi du fond de l'océan, Ecco the Dolphin, avec des dépôts de marque. Eh bien oui, le dauphin va bel et bien faire son retour au travers de plusieurs projets !

C'est du côté de Xbox Wire que nous avons appris la nouvelle ce lundi, d'une manière assez indirecte, sans visuel. À l'occasion du Mois du patrimoine des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique, plusieurs jeux ayant une thématique proche ont ainsi été mis en avant, ainsi que des classiques de chez Disney du côté de l'animation. Et surtout, le créateur d'Ecco the Dolphin, Ed Annunziata, a été interviewé, un entretien pour le moins intéressant que nous vous recommandons de lire.

La dernière question est cependant ce qui nous intéresse, voyez plutôt :

Quel avenir pour le dauphin préféré des joueurs ? Toute l'équipe d'origine et moi-même allons remastériser les jeux originaux Ecco the Dolphin et Tides of Time. Nous créerons ensuite un troisième jeu avec une jouabilité contemporaine et des graphismes optimisés. Suivez-nous sur eccothedolphin.com.

Vous avez bien lu, le jeu Ecco the Dolphin de 1992 et sa suite Ecco: The Tides of Time sortie en 1994 vont faire leur retour sous une forme remastérisée, avant de concevoir un jeu inédit et surtout moderne. Compte tenu des technologies actuelles, il y a de quoi rêver si le budget et les effectifs alloués sont conséquents. La tournure de phrase en anglais laisse entendre qu'il faudra sans doute être bien patient avant d'en voir le résultat, mais voilà de quoi piquer notre intérêt. Pour le moment, rien ne dit que SEGA est directement impliqué, l'éditeur pouvant avoir simplement permis l'utilisation de sa licence.

Le site officiel qui est cité abrite seulement un compte à rebours pour le moins bien gonflé, affichant pas moins de 8 520 heures au moment d'écrire ces lignes. Oui, cela fait 355 jours, il va donc falloir attendre le 26 avril 2026 à 18h00 avant d'avoir des nouvelles.

Si vous aimez les fonds marins, le jeu Switch Endless Ocean Luminous est vendu 49,99 € à la Fnac.