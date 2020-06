Suicide Squad et Gotham Knights : Eurogamer confirme l'existence de deux jeux Warner Bros.

Depuis quelques heures, la Toile s'enflamme au sujet du dépôt de deux noms de domaine aux titres très explicites, à savoir « Suicide Squad » et « Gotham Knights ». Des jeux bien mystérieux pour le moment, mais qui semblent réellement exister, comme le confirment nos confrères d'Eurogamer.

Suicide Squad: Kill The Justice League serait donc un jeu développé par Rocksteady, bien connu pour les Batman: Arkham, et très discret depuis 2016. Le titre est assez évocateur, nous devrions retrouver l'équipe de super-méchants qui semble avoir ici pour mission d'éliminer la Justice League, rien que ça ! Concernant Gotham Knights, il s'agirait d'un jeu avec le Chevalier Noir en développement chez Warner Bros. Montréal, déjà derrière le sympathique, mais classique, Batman: Arkham Origins.

Chose amusante, des concept arts d'un jeu Suicide Squad avaient fuité le mois dernier, mais le projet était en développement chez Warner Bros. Montréal, qui a visiblement passé le flambeau à Rocksteady pour se focaliser sur un nouveau titre Batman. Le studio canadien avait depuis fait du teasing concernant ce jeu, qui se baserait sur les comics La Cour des hiboux.

Warner Bros. Games éditera évidemment ces deux jeux développés pour les PS5 et Xbox Series X, et toujours d'après Eurogamer, Suicide Squad: Kill The Justice League et Gotham Knights seraient dévoilés lors du DC FanDome, un évènement numérique prévu pour le 22 août 2020.