RUMEUR sur Warner Bros. Games Montréal : des concept arts des jeux annulés Suicide Squad et Superman en fuite

Mais que trame Warner Bros. Games Montréal ? Le studio semble teaser un projet Batman depuis des mois, mais peine à accoucher de la tant attendue révélation. Cela fait surtout des années que nous attendons d'en savoir plus sur les activités du studio, alors que beaucoup de rumeurs voulaient que des projets incluant Superman et/ou le Suicide Squad aient été en développement.

Preuve de plus que les titres auraient bien été imaginés à Montréal, un internaute a découvert des créations intéressantes sur le portfolio d'un ancien concept artist du studio. Joël Dos Reis Viegas dit Feerik a en effet réalisé plusieurs dessins pour le compte de la saga Batman Arkham à l'époque, mais aussi visiblement pour ces fameux projets qui n'ont jamais vu le jour.

Une image montre clairement Superman survolant une magnifique ville de Metropolis, tandis que les autres sont dédiées à Harley Quinn, et ce qui pourrait être Zsasz et Renee Montoya. Les deux derniers ouvrages datent de 2014, période depuis laquelle Warner Bros. Games Montréal n'a plus rien sorti de concret en dehors du DLC Batgirl : Une Affaire de Famille. S'agit-il vraiment de visuels qui auraient dû être adaptés dans un jeu vidéo, ou de simples visions d'artiste pour des projets personnels ? Difficile de le savoir. Maintenant, nous attendons surtout de voir le prochain jeu de l'équipe, à laquelle Joel Dos Reis Viegas n'est plus affiliée depuis son transfert chez Ubisoft Montréal.