Batman Arkham : Warner Bros. Games Montréal fait encore du teasing pour le prochain jeu

Nous ne savons pas encore sur quoi travaille Rocksteady, mais il ne s'agira normalement pas d'un jeu Batman. La rumeur veut cependant que les développeurs de Batman: Arkham Origins se chargent de poursuivre la franchise.



Les bruits de couloir nous vantent carrément déjà un Batman: Arkham Legacy autour Robin, Nightwing et consorts. Warner Bros. Games Montréal avait d'ailleurs teasé le retour du Chevalier Noir via les réseaux sociaux, avec d'étranges symboles et un slogan, « cape sur la nuit », mais n'a rien n'a été officialisé depuis ce message datant de septembre dernier.

Il n'y a toujours rien d'officiel à se mettre sous la dent, mais le studio a encore utilisé Twitter, Instagram et Facebook pour poster la même maxime, accompagnée cette fois d'un autre pictogramme en plusieurs parties, séparées de différentes façons selon le réseau utilisé. Une fois assemblées, nous découvrons un écusson à l'apparence assez martiale, avec une couronne, une figure d'aigle, ou encore des étoiles. S'agit-il d'une nouvelle version du blason du Gotham City Police Department, qui aurait une place majeure dans le récit ? Ou alors de toute autre chose ?

Toujours est-il que, si teasing il y a, c'est peut-être que Warner Bros. Games Montréal est enfin prêt à nous parler très prochainement de son futur jeu vidéo.