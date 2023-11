BON PLAN : Gotham Knights à petit prix

Rocksteady a fait le bonheur des fans du Chevalier Noir avec une trilogie Batman: Arkham excellente, tandis que Warner Bros. Games Montréal avait apporté sa pierre à l'édifice avec Batman: Arkham Origins, qui avait bien du mal à être à la hauteur. Rocksteady planche sur Suicide Squad: Kill the Justice League, alors les Canadiens ont remis ça avec Gotham Knights.

Ici, pas de Batman, mais une équipe composée de Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin qui affrontent les méchants de Gotham City. Un titre qui n'a pas reçu forcément des bonnes notes, et qui a été rajouté dans les services d'abonnement PC/Xbox Game Pass et PlayStation Plus Extra et Premium, mais si vous n'êtes pas utilisateur de ces services, la version physique est en promotion.

Gotham Knights est actuellement vendu 19,99 € sur PlayStation 5 et Xbox Series X, que ce soit sur Amazon ou chez Leclerc. De quoi découvrir le jeu d'action et d'aventure avec des super-héros sans trop se ruiner.