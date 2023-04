Suicide Squad: Kill the Justice League, la date de sortie officiellement reportée à l'année prochaine

Cela ne vous a sans doute pas échappé, nous n'avons plus eu de nouvelles de Suicide Squad: Kill the Justice League depuis sa longue présentation de gameplay lors du PlayStation State of Play de février. Il faut dire que le fait qu'il soit un jeu live service n'a pas spécialement aidé. Le mois dernier, Jason Schreier évoquait ainsi la possibilité d'un report alors que le lancement était fixé au 26 mai 2023. À un bon mois de cette sortie, le silence radio ne présageait donc rien de bon. Rocksteady vient de prendre la parole sur les réseaux sociaux et le verdict est donc tombé, n'attendez pas Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot et King Shark cette année.

En effet, Suicide Squad: Kill the Justice League ne sortira pas avant le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Voici une traduction du message :

Nous avons pris la décision difficile, mais nécessaire, de prendre le temps requis pour faire en sorte que le jeu soit la meilleure expérience qualitative pour les joueurs. Merci à notre incroyable communauté pour son soutien continu, sa patience et sa compréhension. Il y a beaucoup plus à partager dans les mois à venir et nous avons hâte de vous voir à Metropolis l'année prochaine.

Toujours selon Jason Schreier, ce report n'aurait aucun rapport avec les retours des joueurs suite à la diffusion du gameplay, la période étant effectivement trop courte pour tout modifier. Il ne reste donc plus qu'à prendre notre mal en patience. Dans un style finalement pas si différent, Gotham Knights est lui vendu 31,44 € sur Amazon.