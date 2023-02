PlayStation State of Play : une nouvelle diffusion annoncée pour ce jeudi avec Suicide Squad: Kill the Justice League à l'honneur

La dernière fois que Sony Interactive Entertainment a pris la parole au cours d'un de ses State of Play, c'était en septembre dernier, une édition qui avait dévoilé plusieurs nouveautés alléchantes dont Tekken 8 et Rise of the Ronin. Nous attendions évidemment le prochain évènement du genre et il aura lieu cette semaine, le jeudi 23 février à 22h00. Au lendemain du lancement du PlayStation VR 2, à quoi faut-il s'attendre ?

Eh bien, tout d'abord à la présentation de 5 jeux à destination du PSVR 2 prévus pour 2023. À priori, ils devraient être inédits et ne pas faire partie de la liste encore mise à jour ce mardi. Des annonces concernant les jeux des éditeurs tiers « très attendus » et indépendants seront également au programme. Mais le plus gros du spectacle sera assuré par Suicide Squad: Kill the Justice League, le prochain jeu de Rocksteady qui bénéficiera de pas moins de 15 minutes de gameplay. Aux dernières nouvelles, il est attendu le 26 mai 2023 sur PS5, mais aussi sur PC et Xbox Series X|S.

Notez que le PlayStation Blog japonais indique que ce State of Play durera 45 minutes et que 16 nouveaux jeux seront montrés pour la PS5, la PS4 et le PSVR 2.

State of Play is back! Tune in Thursday at 1pm PT for:

☑️ Five new PS VR2 titles from partners

☑️ Hot indie and third-party reveals

☑️ An extended look at Suicide Squad: Kill the Justice Leaguehttps://t.co/kMPyPpMhSk pic.twitter.com/mu8RX0ZJFk — PlayStation (@PlayStation) February 21, 2023

Vous pourrez suivre la diffusion depuis cet article lorsque le flux vidéo aura été mis à disposition. Pour patienter, un petit teaser avec Flash face la Suicide Squad a été partagé.