PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en octobre 2023 dévoilés, ça fait peur

Après les jeux offerts en octobre 2023 aux abonnés PlayStation Plus, il est temps de découvrir les prochains ajouts aux formules Extra et/ou Premium au travers des Catalogues des Jeux et des Classiques. Le mois dernier, les amateurs de jeux de rôle ont eu de quoi faire, notamment avec tous les épisodes de Star Ocean (en attendant le remake du deuxième). La tendance qui semblait se dégager pour octobre avec les leaks tendait vers des productions horrifiques. Alors, quoi de neuf ?

En plus des huit titres qui avaient fuité en début de semaine, sept autres les accompagneront pour un total de 15 jeux qui seront ajoutés le mardi 17 octobre. Et là encore, pas de The Last of Us: Part II, ce sera donc sans doute pour le mois prochain.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Gotham Knights (PS5)

Disco Elysium: The Final Cut (PS5, PS4)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS5, PS4)

Alien Isolation (PS4)

Dead Island: Definitive Edition (PS4)

Outlast 2 (PS4)

Elite Dangerous (PS4)

Far: Changing Tides (PS5, PS4)

Gungrave G.O.R.E (PS5, PS4)

Eldest Souls (PS5, PS4)

Röki (PS5, PS4) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Tekken 6 (PS3)

Soulcalibur: Broken Destiny (PSP)

Ape Escape Academy (PSP)

IQ Final / Kurushi Final: Mental Blocks (PS1)

Si vous souhaitez vous abonner au PlayStation Plus, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount. Notez qu'un premier jeu qui sera ajouté au Catalogue des Jeux en novembre est déjà connu.

