Gotham Knights sur Switch ? Des indices sur ce portage improbable

L'année dernière, Warner Bros. Games Montréal lançait Gotham Knights, un jeu d'action avec Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin qui avait la lourde tâche de succéder à la trilogie Batman: Arkham de Rocksteady. Mais le résultat était assez mitigé, les notes très moyennes, et la réalisation technique à la traine.

En cours de développement, Warner Bros. Games Montréal avait abandonné les versions PS4 et Xbox One, se concentrant sur des versions PS5 et Xbox Series X|S bridées à 30 fps. Depuis, la plupart des joueurs ont oublié Gotham Knights, mais voilà qu'il refait parler de lui avec un possible portage improbable. L'ESRB et l'IMDA, qui attribuent des classifications en Amérique du Nord et à Singapour, viennent en effet de lister Gotham Knights sur Nintendo Switch dans leurs bases de données.

Pour rappel, Batman: Arkham Trilogy arrivera le mois prochain sur Switch, vous pouvez d'ailleurs le précommander à 59,99 € sur Amazon, mais le dernier volet de la compilation date de 2015. Gotham Knights est bien plus récent, conçu pour les consoles de dernière génération et visible pas si bien optimisé. Difficile de l'imaginer tourner sur la console de Nintendo, à moins d'un vrai tour de force. Pour rappel, l'ESRB n'inclut pas les Cloud Version dans sa base de données, mettant de côté l'option d'une version en streaming, reste... la Switch 2.

Les rumeurs concernant la prochaine console de Nintendo vont bon train, et elle pourrait être présentée dans les semaines à venir d'après certains bruits de couloir. Avec Gotham Knights pour l'accompagner ? C'est toujours plus probable d'un portage sur la vieille Switch, mais dans tous les cas, il faudra attendre une officialisation de la part de Nintendo ou Warner Bros. pour le découvrir.