Gotham Knights : le nouveau raid The Kelvin Incident et du contenu inédit ajouté par une mise à jour gratuite

Même si Gotham Knights n'a pas de Season Pass, Warner Bros. Games Montréal ne l'a pas encore mis au placard. Il avait ainsi eu droit à une mise à jour introduisant les modes Assaut Héroïque, entre survie et combats en arène avec 30 étages à traverser, et Confrontation, une expérience façon Boss Rush.

Les développeurs récidivent cette semaine avec un nouveau patch, introduisant un nouveau raid multijoueur pour Assaut Héroïque, dénommé The Kelvin Incident. Il est encore une fois accessible après avoir complété toutes les missions secondaires des méchants et nous demande d'éliminer des ennemis sur 15 étages, et permet de débloquer des matériaux, des équipements mythiques inédits, un transmog de combinaison et 4 transmogs de Batcycle.

La mise à jour ajoute sinon du remapping de boutons sur console, du text-to-speech en anglais et une amélioration de la prise en charge de certains écrans : le court changelog est lisible ici. Gotham Knights est disponible à partir de 39,99€ sur Amazon.fr.

