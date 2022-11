Gotham Knights : les modes inédits Assaut Héroïque et Confrontation ajoutés gratuitement, avec du multijoueur à 4

Avant la sortie de Gotham Knights, et bien qu'aucun Season Pass ne soit prévu, Warner Bros. Games Montréal a confirmé qu'une expérience originale serait ajoutée au jeu après son lancement. Il s'agit d'un mode coopératif en ligne à 4 joueurs (là où la campagne n'est jouable qu'à deux), dénommé Heroic Assault ou Assaut Héroïque.

Il était d'ailleurs dès lors daté pour le 29 novembre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui, et un patch vient de rendre disponible ce mode façon survie et combats en arène, nous demandant de battre des adversaires avec des objets spécifiques sur 30 étages souterrains, jusqu'à défier un vilain venu de l'espace doté de capacités mentales. De quoi changer un peu l'approche des parties sur la forme, mais pas tellement sur le fond, alors que vous retrouverez le gameplay classique de Red Hood, Nightwing, Robin et Batgirl, avec certes quelques armes et transmogs exclusifs.

La mise à jour (dont vous pouvez découvrir le changelog en anglais ici) amène aussi un autre mode inédit, Showdown, ou Confrontation. Il s'agit d'un Boss Rush face aux vilains emblématiques de l'aventure, qui reviennent avec de versions plus coriaces, pour être défiés seul ou à 2. De quoi occuper les fans de Gotham Knights quelque temps.

