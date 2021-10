CINEMA : Black Adam, un premier extrait officiel musclé et un making of avec Pierce Brosnan et des costumes

Le DC FanDome 2021 s'est ouvert sur un premier véritable aperçu de Black Adam, le long-métrage qui avait déjà eu droit à des concept arts animés lors de l'édition 2020. Nous avons d'abord découvert un making of en présence d'une poignée des membres de la Justice Society of America, composée de Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell), Atom Smasher (Noah Centineo) et sa femme Isis (Sarah Shahi), et même Doctor Fate (Pierce Brosnan). Une bonne occasion d'apprécier partiellement leurs costumes.

Et suite aux belles paroles de l'ancien James Bond, c'est un extrait de la séquence d'ouverture qui a été dévoilée. Elle montre des soldats qui font la rencontre d'un colosse encapuchonné qui va arrêter une balle entre ses doigts, et détruire l'un d'entre eux par le biais d'un pouvoir surnaturel, avant de s'élever dans les airs. Il s'agit bien évidemment du Black Adam de Dwayne Johnson, que nous voyons pour la première fois officiellement en action.



La date de sortie du film Black Adam de Jaume Collet-Serra n'a pas changé : elle est toujours fixée au 29 juillet dans les cinémas aux USA.