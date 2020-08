CINEMA : Black Adam s'offre un premier teaser vidéo conceptuel avec Dwayne Johnson, plusieurs membres de la JSA rejoignent le casting !

Outre les trois gros longs-métrages que sont Wonder Woman 1984, The Suicide Squad et The Batman, DC s'attèle également au développement d'un film Black Adam avec en vedette Dwayne Johnson, parfaitement taillé pour ce rôle oscillant entre l'anti-héros et le vilain, pendant maléfique de Shazam. Le DC FanDome a été l'occasion d'obtenir quelques détails sur le film, depuis longtemps présent dans les dossiers de Warner Bros. et qui commence à bien prendre forme.

Pour les prises de vue réelles, il faudra repasser. En revanche, les concept arts animé diffusés durant le panel permettent d'appréhender les enjeux et l'univers liés au personnage de Black Adam, qui était un esclave de la cité de Kahndaq il y a 5 000 ans, avant de se rebeller en utilisant la magie et de se faire emprisonner pour l'éternité... ou presque. À notre époque, il partagera son temps d'apparition à l'écran avec plusieurs figures de l'univers DC, à savoir les membres de la Justice Society of America (la JSA pour faire court) que sont Hawkman, Doctor Fate, Cyclone et Atom Smasher, qui sera joué par Noah Centineo. Notons également qu'une illustration produite par BossLogic avait été mise en ligne par ce dernier en amont de l'évènement, dépeignant le regard plein de rage du personnage.

Ce Black Adam réalisé par Jaume Collet-Serra est pour le moment attendu le 22 décembre 2021, encore faut-il qu'il soit tourné et monté d'ici là. Shazam! est lui disponible en Blu-ray à 8,38 € sur Amazon.