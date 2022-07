CINEMA : Black Adam, Dwayne Johnson sème la destruction dans une vidéo sneak peek inédite

Bon, le panel dédié aux projets du DCEU aura été assez pauvre au final, puisqu'il n'aura mis en avant que deux longs-métrages, à savoir Shazam! La Rage des Dieux qui a eu droit à sa première bande-annonce et Black Adam que nous commençons à bien connaître. Après son trailer bien badass diffusé en juin, que nous pouvons d'ailleurs voir avant une séance au cinéma, c'est avec une courte vidéo sneak peek qu'il s'est montré lors de la San Diego Comic-Con.

Bande-annonce VOSTFR

Quelques scènes inédites nous permettent d'admirer les pouvoirs de l'anti-héros campé par Dwayne Johnson, capable de voler et lancer des éclairs en plus d'être quasi indestructible, et nés de la colère d'avoir perdu tout ce à quoi il tenait dans des temps anciens. Un beau plan sur Pierce Brosnan annulant sa transformation en Dr. Fate et quelques séquences où la Justice Society of America s'attaque à Black Adam viennent compléter cet aperçu. Sauf que même les assauts de Cyclone, Dr. Fate et Hawkman sont clairement insuffisants face à la force de ce colosse.

Bande-annonce VF

Dwayne Johnson a d'ailleurs fait une entrée remarquée en costume sur scène, avec effets visuels en prime. Nous y avons appris que Viola Davis sera présente dans son rôle d'Amanda Waller et que l'Atom Smasher de Noah Centineo sera encore un jeune héros cherchant à montrer ce dont il est capable. Par ailleurs, le film est déjà terminé et a déjà été montré au casting.

Et comme pour Shazam, une question concernant Superman a été posée pour titiller les fans au sujet de qui gagnerait entre Black Adam et lui, ce à quoi The Rock a répondu que cela dépendrait de l'acteur. La rumeur voulait qu'Henry Cavill fasse une apparition surprise, ce qui n'a pas été le cas, et le casting semble s'en être amusé.

La date de sortie en salles de Black Adam est fixée au 19 octobre.