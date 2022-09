CINEMA : Black Adam, une dernière bande-annonce bien énervée avec la Justice Society en action et le grand méchant du film !

L'univers cinématographique super héroïque de Warner Bros. Discovery qu'est le DCEU a beau ne pas faire le poids face au monstre qu'est le MCU de Marvel Studios, il n'en reste pas moins intéressant à bien des égards et va nous permettre le mois prochain de découvrir en salle une histoire originale mettant en scène le personnage de Black Adam. Nous avions déjà eu droit à une première véritable bande-annonce en juin dernier, puis à un intéressant sneak peek lors de la SDCC fin juillet et c'est désormais au tour d'un deuxième et dernier trailer principal d'être diffusé, qui en montre bien plus, alors gare aux spoilers !

Bande-annonce VOSTFR

L'anti-héros campé par Dwayne Johnson, qui a tout perdu dans l'antiquité, va se réveiller à notre époque, présentant un danger pour le monde. Face à une menace aussi puissante, la Justice Society of America va prendre les choses en mains pour tenter de le ramener à la raison. La vidéo est l'occasion d'en voir encore un peu plus de la confrontation entre Black Adam et Doctor Fate (Pierce Brosnan), Hawkman (Adlis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) et Atom Smasher (Noah Centineo), qui ont été mandatés par Amanda Waller (Viola Davis), décidément omniprésente dans cet univers partagé.

La demeure de Doctor Fate et son jet planqué sous le jardin n'ont clairement rien à envier à celui des X-Men (difficile de ne pas y penser). Mais ce qui retient surtout notre attention, c'est un personnage de dos émergeant des eaux, que nous ensuite face à Hawkman. Oui, le grand méchant du film est désormais officiellement connu et sera donc le démon Sabbac. À n'en pas douter, Black Adam finira donc par collaborer avec la JSA pour en venir à bout, à moins d'une véritable surprise.

Bande-annonce VF

Si Black Adam vous fait envie, encore un peu de patience, sa sortie en salles est prévue pour le 19 octobre en France. Envie d'en savoir plus sur le personnage dans les comics ? La Colère de Black Adam est en vente à la Fnac au prix de 24 €.

