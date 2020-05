Justice League : le Snyder Cut va sortir en 2021 !

Justice League avait eu beaucoup de mal à convaincre à sa sortie en 2017, et la réalisation pourrait y être pour quelque chose. Le projet avait été démarré avec Zack Snyder (Man of Steel, Batman v Superman) à la caméra, mais suite à un drame familial, il a dû laisser sa place à Joss Whedon pour les derniers plans et les reshoots, mais aussi pour les décisions créatives finales. Ajoutez à cela l'inévitable passage des studios de production qui brident bien des blockbusters, et vous obtenez ce que vous avez pu voir en salle ou depuis chez vous.

Au fil des mois, il s'est avéré que bien des plans n'avaient pas été utilisés, certains tournant autour de l'introduction des personnages des futurs films Worlds of DC, d'autres autour de protagonistes inédits, comme un Martian Manhunter incarné par Harry Lennix. La communauté s'est alors liguée pour que Zack Snyder sorte son Snyder Cut, nom donné à son montage de Justice League. Le mouvement #ReleaseTheSnyderCut avait pris une ampleur énorme sur les réseaux sociaux, allant jusqu'à être repris par les acteurs du film quand bien même il s'agissait d'un aveu d'échec envers les producteurs.

L'histoire s'apprête à toucher à sa fin, et avec un bon dénouement. Zack Snyder vient de confirmer, à la suite d'une projection virtuelle de Man of Steel, que le Snyder Cut allait sortir en 2021 ! Et il sera entièrement autorisé par WarnerMedia, car il verra le jour sur sa plateforme de SVOD, HBO Max. Le service n'étant pas disponible en France, il faudra trouver une alternative pour la diffusion par chez nous, mais il ne s'agit que d'un détail.

Quant à savoir ce que contiendra vraiment ce Zack Snyder's Justice League, comme il est pour le moment nommé, et si il intègre bien l'intégralité des idées voulues par le réalisateur, il faudra patienter pour le savoir. Selon The Hollywood Reporter, le Snyder Cut ne serait encore pas prêt à être diffusé : 20 à 30 millions de dollars de budget devraient être investis, une partie de l'équipe technique originale va revenir travailler, et certains acteurs pourraient enregistrer de nouvelles lignes de dialogue. Côté format, les producteurs n'auraient pas encore choisi entre un film de plus de quatre heures ou un découpage en série de six épisodes.