Zack Snyder's Justice League : sortie internationale, format d'image et noir & blanc, un point sur le Snyder Cut

Le mois prochain sortira Zack Snyder's Justice League, nouvelle version du film de super-héros de DC Comics produit par Warner Bros. et qui sera diffusé à partir du 18 mars sur HBO Max, aux États-Unis. En France, le distributeur promet une sortie le 22 avril 2021, sans préciser ou ni comment.

Et pourtant, aujourd'hui, voilà que les producteurs viennent d'annoncer que « Zack Snyder's Justice League sera disponible dans le monde entier sur tous les marchés le même jour qu'aux États-Unis le 18 mars via à la demande, téléchargement numérique ou en streaming ». Enfin une bonne nouvelle pour la France ? Pas du tout ! Warner Bros. rajoute :

La disponibilité de la plateforme dépendra de chaque territoire (à l'exception de la Chine, de la France et du Japon, où les dates de sortie sont à déterminer). Des détails supplémentaires pour des marchés spécifiques seront bientôt communiqués.

La France, le Japon et la Chine ne font donc pas partie du monde entier, dommage, et à l'heure actuelle, il faut se fier à la date du 22 avril 2021 donnée par Warner Bros. la semaine dernière. Par ailleurs, IGN a dévoilé que le ratio de l'image de cette version de Justice League sera bien en 1:33 (ou 4/3), comme dans la dernière bande-annonce, alors que la plupart des films actuels sont tournés en 1:85, voire en CinemaScope 2:35. Pourquoi ? Eh bien, le réalisateur avait expliqué l'année dernière qu'il comptait à l'origine tourner le film en 1:43 IMAX, pour des plans plus verticaux mettant mieux en valeur Superman et ses amis super-héroïques, ce qui ne s'est finalement pas fait.

Maintenant que Snyder a eu carte blanche, il s'est fait plaisir et a opté pour le 1:33, et il veut même aller plus loin avec une version Justice Is Gray, en noir et blanc. Comme George Miller et sa Black & Chrome Edition de Mad Max: Fury Road (à 12,99 € sur Amazon), Zack Snyder a toujours voulu tourner Justice League en noir et blanc, mais les producteurs n'ont pas accepté. Sur HBO Max, il peut là encore se lâcher, il va même jusqu'à dire qu'il s'agit là de la version idéale du film, mais elle n'a pas encore de date de sortie.