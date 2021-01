Justice League: Director's Cut, le Snyder Cut tient sa date de sortie en streaming sur HBO Max

La sortie de Justice League s'est fait dans la souffrance, avec un Zack Snyder qui a dû quitter le projet pour motif familial et un Joss Whedon qui l'a repris en cours de route. Le résultat est loin d'être satisfaisant, voire assez risible pour certains, mais des fans se sont toujours battus pour que Zack Synder puisse proposer sa version du long-métrage. Après des années de campagne populaire, le Snyder Cut va bien voir le jour, directement sur HBO Max.

Zack Snyder et ses équipes ont donc travaillé sur un nouveau montage, et même réalisé des prises de vue inédites en compagnie d'une partie du casting pour livrer ce Justice League: Director's Cut. Rien ne nous dit que le niveau sera vraiment relevé, pas même la première bande-annonce, mais il faut avouer que la curiosité est de mise face à cet objet cinématographique ressorti de nulle part, et à l'ambition artistique toujours trouble. Surtout que, après avoir hésité entre un long film et une mini-série découpée en plusieurs épisodes, puis s'être arrêté sur la deuxième option, Warner Media le sortira finalement en un long-métrage de plus de 4 heures.

Justice League: Director's Cut était prévu pour mars sur HBO Max, mais vous pouvez à présenter sortir vos calendriers : ce sera précisément pour le 18 mars 2021, sans faute. En France, où le service n'est pas disponible, aucun moyen de le visionner légalement n'est encore évoqué : un autre SVOD va-t-il le proposer ou certains cinémas vont-ils le diffuser ? Si vous voulez vous remettre dans le bain avec l'original, il est disponible à partir de 8,07 € sur Amazon.fr.