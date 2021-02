Zack Snyder's Justice League : un nouveau trailer sensationnel avec plein de scènes inédites pour le Snyder Cut !

Si vous ne connaissez pas encore le projet, rapidement, Zack Snyder's Justice League sera la version Director's Cut du film de 2017, finalisé par Joss Whedon après le décès de la fille de Zack Snyder lors du tournage. À la demande populaire et au désir du réalisateur, Warner Media va l'autoriser à proposer son Snyder Cut, un nouveau montage respectant ses envies initiales et prenant la forme d'un film de plus de 4 heures, permis par une diffusion directement sur HBO Max. Et comme nous l'avons officiellement appris il y a quelques jours, des scènes inédites avec Jared Leto en Joker ont été tournées il y a quelques mois pour garnir le tout.

Nous avions eu droit à une première bande-annonce pour le projet en août dernier sur fond de Hallelujah, mais alors que le montage a bien avancé et que la date de sortie approche à grands pas, c'est au tour d'un second trailer bien plus loquace d'être dévoilé aujourd'hui. Présence de Darkseid à l'écran, nouveau look pour Steppenwolf, costume noir pour Superman, Joker inquiétant et scènes inédites à gogo, les fans ont déjà du grain à moudre et des plans à analyser d'ici le mois prochain.

La diffusion de Zack Snyder's Justice League en streaming est prévue pour le 18 mars sur HBO Max. En France, cela vient tout juste d'être confirmé, il sera disponible le 22 avril 2021 en VOD, en VOSTFR et VF, sur une ou plusieurs plateformes encore non précisées

Vous êtes très nombreux à nous demander si la Snyder Cut's Justice League sortira en France.



Nous pouvons enfin vous le dire avec certitude : OUI.



Le film sera disponible en VOST et en VF dès le 22 avril 2021.



Rendez-vous dimanche pour le nouveau trailer ! — DC Comics France (@DCComics_FR) February 12, 2021

