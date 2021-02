Zack Snyder's Justice League : le retour du Joker de Jared Leto confirmé en images, et il a changé d'apparence !

Le Joker de Jared Leto apparu dans Suicide Squad a beaucoup fait parler pour son excentricité, mais ne restera probablement pas dans les mémoires. Il n'était pas dans le Justice League finalisé par le réalisateur Joss Whedon en 2017, mais alors que le directeur initial Zack Snyder prépare le Snyder's Cut tant demandé par les fans pour le mois prochain, surprise, il va bien revenir à l'écran.



Si vous ne le savez pas, quand HBO Max a donné son accord pour un Zack Snyder's Justice League avec la vision initiale du réalisateur, qui avait dû quitter le projet pour raisons familiales, il avait été autorisé à réaliser des plans inédits. Les rumeurs couraient autour d'une apparition du Joker, qui aura bien lieu : 2 images de Jared Leto viennent d'être dévoilées en exclusivité par Vanity Fair. Nous y découvrons un vilain sans tatouages, maquillé et plus sombre que jamais, vêtu d'une tenue médicale. Il arborera aussi un gilet pare-balles paré de badges militaires, qu'il porte comme des trophées.

Le Joker est vraiment la seule chose à laquelle j'ai pensé rétrospectivement. Mais je dirai que j'ai toujours eu l'intention d'amener Joker dans ce monde.

À la base, le Joker aurait dû être introduit dans un autre film du réalisateur, mais alors que ses plans de saga sont tombés à l'eau, il s'est résigné à le montrer dans ce nouveau montage. Il le promet, ce sera la seule idée qu'il ait eu après la sortie du film, toutes les autres datant de ses plans précédant le premier tournage.

Attention, spoilers ! Vous voulez savoir quand le Joker sera présent dans Justice League ? Il s'agira simplement d'un rêve de Bruce Wayne, une vision d'une Terre en ruine après le passage de Darkseid. Dans sa vision globale d'une saga, il imaginait d'ailleurs d'autres flashbacks et rêves du genre revenant sur la mort de Robin et d'autres évènements unissant le super-héros et le super-vilain.

Ce qui est cool à propos de la scène, c'est que Joker parle directement à Batman de Batman. C'est le Joker qui analyse Batman sur qui il est et ce qu'il est. Je ressentais que c'était quelque chose que les fans de DC méritaient. C'est-à-dire que le Jared Leto en Joker et le Ben Affleck en Batman, ils ne se sont jamais vraiment réunis. Cela ne me semblait pas cool que nous ayons tout le chemin à travers cette incarnation de Batman et du Joker sans les voir se réunir.

Pour ce qui est de justifier ce changement d'apparence, Zack Snyder ne semble pas vraiment s'être pris la tête.

Je dirais qu'il y a eu de l'eau sous le pont. Qui sait ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il porte du maquillage. C'est difficile à dire exactement.

Nous en verrons peut-être plus du personnage à l'occasion du prochain trailer, qui sera dévoilé le 14 février 2021 à 18h14 heure française, précisément. La date de sortie de Zack Snyder's Justice League, un film de plus de 4 heures rappelons-le, c'est pour le 18 mars 2021 sur HBO Max, et vous pouvez vous faire l'original pour 2,99 € sur Amazon Prime Video.

Lire aussi : CINEMA : Justice League, la version Snyder Cut s'offre une première bande-annonce prometteuse