RUMEUR sur TT Games : des jeux LEGO Disney et Les Gardiens de la Galaxie annulés, mais un nouveau LEGO Harry Potter en route

TT Games et Warner Bros. Games ont mis du temps à accoucher de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, mais sa richesse et ses mécaniques originales ont réussi à séduire la presse et les joueurs. Le studio britannique habitué à proposer plusieurs jeux LEGO par an jusqu'en 2018 avait néanmoins totalement cassé son rythme pour se concentrer sur cette production.

Nous ignorons officiellement ce sur quoi il planche, mais des informations rapportées par les sources de Nintendo Life laissent entendre que plusieurs projets auraient été annulés par TT Games et Warner Bros. Games ces derniers mois, et pas seulement parce que les équipes étaient concentrées sur le jeu Star Wars. Ainsi, les développeurs auraient longtemps travaillé sur Project Marley, un LEGO Disney avec un monde ouvert corrompu par une force démoniaque dont la couleur fétiche aurait été le mauve, avec des donjons basés sur les univers de Pirates des Caraïbes, Le Livre de la Jungle, L'Étrange Noël de Mr. Jack, Maléfique, La Reine des Neiges, Winnie l'Ourson et même Les Muppets. Mais en raison d'un manque de vision de la direction, et surtout de nombreuses ressemblances avec Disney Dreamlight Valley, le projet aurait été arrêté, après plus de 4 ans de travail...

Dans la même lignée, il aurait annulé un LEGO Les Gardiens de la Galaxie surnommé Project Cosmic, qui aurait pu nous mettre dans les bottes de Nova ou Adam Warlock, après 18 mois de développement. Un nouveau jeu Batman aurait aussi un temps été imaginé, au même titre qu'un portage de LEGO Worlds sur mobile, initialement développé par Playdemic (puis chez TT Games suite au rachat du studio par EA) et surnommé Project LEGO X.

Il y aurait même eu un jeu sans lien avec LEGO en production, un certain Project Rainbow Road. Il aurait pris la forme d'un shooter grand public avec des franchises DC, mais aussi Rock & Morty, les Looney Tunes et du Stranger Things, un peu comme ce qu'a fait MultiVersus avec le combat. Il aurait au départ été imaginé avec des figurines Funko jouables, avant que 10:10 ne récupère les droits d'exploitation de la franchise.

Alors, avec tant de productions mises de côté, que préparerait TT Games ? Selon les sources de Nintendo Life, une extension The Mandalorian pour LEGO Star Wars : La Saga Skywalker aurait été prévue, mais là encore, au vu des annulations récentes, difficile de savoir si elle est toujours d'actualité. Le projet ayant le plus de chances de sortir serait un LEGO Harry Potter sur le même modèle que le dernier jeu Star Wars, profitant de niveaux revisités retraçant la franchise cinématographique et d'un gameplay amélioré, pour une expérience totalement différente de LEGO Harry Potter Collection.

Il ne s'agit que de rumeurs, mais il nous tarde de voir ce que prépare TT Games après avoir réussi son tour de force avec LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, non sans déboires et crunch pour ses équipes...

Lire aussi : RUMEUR sur 2K Games : des jeux de sports LEGO en développement, dont un de football pour 2022