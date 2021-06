Playdemic : le studio spécialiste des mobiles de Warner Bros. Games racheté une fortune par Electronic Arts

WarnerMedia appartenait à AT&T depuis 2018, mais le géant a été racheté le mois dernier par Discovery dans le cadre d'une fusion acquisition ayant donné naissance à Warner Bros. Discovery. Sur le terrain des jeux vidéo, une scission était annoncée chez Warner Bros. Interactive Entertainment, alors que certains studios devaient rester chez AT&T et d'autres arriver dans le nouveau groupe.

Et nous commençons enfin à y voir plus clair à l'occasion de l'officialisation d'une grosse transaction. Playdemic, filiale de TT Games spécialisée dans les jeux pour mobiles et surtout connu pour Golf Clash, avait été laissée à AT&T, mais vient d'être vendue à Electronic Arts pour la coquette somme de 1,4 milliard de dollars. David Haddad, président de WBEI, explique que cette décision a été prise car ses équipes veulent se recentrer sur les adaptations de grosses licences Warner Bros. Avec cette acquisition du studio basé à Manchester, EA va de son côté encore pouvoir grappiller du terrain du côté du jeu casual sur smartphones et tablettes, à priori en utilisant ses franchises les plus appréciées.

« Nous avons apprécié travailler avec la talentueuse équipe de Playdemic, car ils ont fait de Golf Clash un jeu mobile à succès avec une énorme longévité, au-delà de toutes les attentes », a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games. « Bien que nous ayons un grand respect pour l'équipe de Playdemic, notre décision de nous désinvestir fait partie de notre stratégie globale pour créer des jeux basés sur les franchises légendaires de Warner Bros. »

« Playdemic est une équipe de véritables innovateurs, et nous sommes ravis qu'ils rejoignent la famille Electronic Arts », a déclaré Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts. « En plus du succès continu de Golf Clash, le talent, la technologie et l'expertise de Playdemic seront une puissante combinaison avec nos équipes et les propriétés intellectuelles d'Electronic Arts. Il s'agit de la prochaine étape qui s'appuie sur notre stratégie visant à étendre notre portefeuille de jeux de sport et à accélérer notre croissance sur mobile pour toucher plus de joueurs à travers le monde avec plus de jeux et de contenus de qualité. »

« Nous avons fondé Playdemic en nous concentrant sur la création d'expériences de jeu très engageantes et innovantes. Notre succès avec Golf Clash a prouvé notre approche et démontré la capacité de nos équipes incroyablement talentueuses à développer et à exploiter les meilleurs jeux mobiles de leur catégorie », a déclaré Paul Gouge, PDG de Playdemic. « Rejoindre EA, l'une des sociétés de jeux vidéo les plus prospères au monde, est une prochaine étape importante de notre parcours et nous sommes ravis de continuer à développer à la fois Golf Clash et de nouveaux titres au sein de la famille EA. »