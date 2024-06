RUMEUR sur l'Epic Games Store : EpicDB fait fuiter des jeux non annoncés, mais attention aux fakes

Vous connaissez sans doute désormais bien SteamDB, qui fournit des informations sur les jeux présents dans la base de données de la boutique de Valve, sans toutefois y être affilié. Eh bien, un équivalent pour l'Epic Games Store a été mis en ligne, appelé EpicDB, mais ses serveurs ont bien vite été déconnectés en raison de données auxquelles il n'aurait clairement pas dû donner accès. Comme rapporté sur ResetEra, il suffisait d'aller sur la page associée à un éditeur pour y découvrir des projets non annoncés, la plupart avec des noms de code. Nous allons ci-dessous principalement évoquer ceux dont l'identité est confirmée ou qui disposent d'éléments permettant de la supposer.



En tête de liste, nous retrouvons un certain Turok par Saber Interactive ! Bon, ce n'est pas forcément un jeu inédit, car il pourrait s'agir de l'épisode de 2008 dont la version PC avait été développée par Aspyr. Pour le fait qu'il s'agisse de Saber et non d'Embracer Group ou une de ses filiales, cela peut juste être dû au fait que plusieurs projets sont toujours développés en partenariat entre les deux, lire notre article de l'époque pour bien comprendre. The Knightling pourrait correspondre à Star Wars: Knights of the Old Republic, dont le développement est toujours actif.

Côté Bethesda, nous avons des projets Enigma et Osiris 2.0. Bref, rien de parlant de prime abord, mais il est à noter qu'aucun d'eux ne figurait dans le document de la FTC qui avait fuité. DOOM 64 est tout de même appelé Osiris sur Steam et est déjà en vente sur la plateforme. Avec DOOM: The Dark Ages tout juste annoncé, il pourrait juste s'agir de lui. Concernant The Elder Scrolls III: Morrowind et The Elder Scrolls IV: Oblivion en Game of the Year Edition, ils sont sortis le 16 mai sur l'EGS, rien de nouveau à leur sujet contrairement à ce que nous avons pu voir passer...

Chez SEGA, Miller n'est autre que Sonic x Shadow Generations en raison des skins classique et moderne de Sonic associées. AXEL pourrait désigner le prochain Crazy Taxi, en référence à l'un des personnages de la licence.

Du côté de Sony Interactive Entertainment, le projet Utah désignerait simplement The Last of Us Part II. La date de création du produit en 2021 dans la boutique coïnciderait d'ailleurs avec les bruits de couloir récemment partagés. Testament ne serait autre que Helldivers 2, qui est actuellement exclusif à Steam sur PC. Kondo pourrait être Rise of the Ronin puisque le personnage de Kondō Isami y a un rôle, tandis que RhodeIsland pourrait désigner Marvel's Spider-Man: Miles Morales, qui est déjà disponible sur l'EGS. Reste alors à savoir ce que peut être Carrack, qui est le nom d'un vieux type de navire portugais et espagnol...

Chez Square Enix, nous avons par exemple Skobeloff. Celui-ci serait tout simplement le portage PC de Final Fantasy XVI. Quant à Momo, tout porte à croire qu'il s'agit bien du fameux remake de Final Fantasy IX qui n'arrête pas de faire parler de lui, car l'un des nombreux contenus associés se nomme Tetra Master Starter Pack, nom donné au jeu de cartes de cet épisode. Les Thief's Knives font eux directement penser à Djidane, tandis que le set de cuisine pourrait servir à Kweena. La mise à niveau Deluxe suggère quant à elle une édition allant avec, un classique pour l'éditeur. Il est toutefois étonnant que ce projet n'ait pas été actualisé depuis près d'un an... Butterkaka (nom d'une pâtisserie), qui a donné lieu à déjà bien des blagues, serait un projet occidental et pourrait donc se rattacher au récemment annoncé Life is Strange: Double Exposure ou tout autre jeu non développé en interne.

Au fil des pages de la discussion entourant ces leaks, nous avons également relevé bien d'autres projets, comme Hydra chez Warner Bros. Games, qui pourrait être le jeu Wonder Woman de Monolith Productions. Chez Bandai Namco, Balboa désignerait un pack incluant les deux premiers Little Nightmares, tandis que LaserLemon serait Little Nightmares III.

Team17 aurait de son côté une édition anniversaire de Worms Armageddon dans les tuyaux, lui qui fête ses 25 ans en 2024. Encore plus intéressant, une page pour Remnant 3 chez THQ Nordic a été trouvée ! Remnant 2 est pour rappel édité par Arc Games (anciennement Gearbox Publishing), qui appartient à Embracer, et a été un succès commercial à son lancement, une suite n'aurait donc rien d'étonnant. Quant à Frontier Developments, un Planet Coaster 2 est listé, de quoi ravir les fans.

Après une sortie sur Steam le 7 mars dernier, Electronic Arts lancerait également son jeu The Saboteur dans la boutique. Chez 2K, le fameux projet Parkside est présent, à savoir le prochain BioShock de Cloud Chamber que nous attendons depuis des années. Plus étonnant, il semble que Konami publiera Deliver At All Costs, jeu de Far Out Games qui dispose déjà d'une page Steam.

Chez SNK, un certain METAL SLUG ATTACK RELOADED apparaît, qui pourrait être une version améliorée du tower defense paru en 2016 sur mobiles. Enfin, Rockstar Games a un projet Semla qui fait bien parler de lui, puisque la taille des fichiers aux alentours des 10 Go fait croire à certains qu'il pourrait s'agir de Red Dead Redemption. Pour rappel, il est sorti l'an dernier sur PS4 et Switch, mais n'est toujours pas disponible sur PC.

Par ailleurs, attention aux fakes, car des jeux bien connus ont eux été listés, mais pas auprès de réels éditeurs. Nous retrouvons par exemple « Grand Theft Auto 6 » (Rockstar utilise bien un VI en chiffres romains, c'est donc d'autant plus gros), « Bloodborne Remake » ou « Elden Ring 2 » auprès d'un certain o-cc5y3nxptsca42b27pqd72v9pd928y... Il faut croire que certains trouvent ça drôle.

Enfin, Epic Games a d'ailleurs effectué la déclaration suivante auprès de Wccftech :

Nous avons publié une mise à jour ce soir afin que les outils tiers ne puissent pas faire apparaître de nouveaux titres de produits non publiés dans le catalogue de l'Epic Games Store.

