Epic Games Store : GTA V gratuit en téléchargement définitif sur PC, la folie fait craquer les serveurs !

C'est simple : en dehors de Minecraft et de Tetris, en prenant en compte ses innombrables portages et versions gratuites, Grand Theft Auto V est le troisième jeu le plus vendu de tous les temps. Plus de 120 millions d'exemplaires physiques et numériques ont déjà trouvé preneur, et des millions de nouveaux joueurs rejoignent la communauté GTA Online chaque année, plus de six ans après son lancement.

Le jeu a aujourd'hui droit à une belle surprise, teasée puis malencontreusement révélée avant l'heure par Epic Games. Oui, GTA V est bel et bien gratuit sur l'Epic Games Store de ce jeudi à 17h jusqu'au 21 mai à la même heure. Il est même proposé en Premium Online Edition avec les bonus du Pack d'entrée dans le monde criminel. N'hésitez plus : si vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer au solo culte ou à l'immanquable expérience en ligne Grand Theft Auto Online, le téléchargement définitif est disponible à cette adresse. Et, oui, il faudra passer par l'authentification à deux facteurs pour débloquer le produit.



GTA V 25,95€ sur Amazon* * Prix initial de vente : 25,95€. Los Santos : une métropole tentaculaire avec ses gourous, ses starlettes et ses gloires du passé fanées qui faisaient jadis rêver le monde entier et qui, aujourd'hui, luttent pour ne pas sombrer dans l'oubli alors que le pays est rongé par la crise. Au milieu de ce chaos ensoleillé, trois criminels très différents jouent gros pour leur avenir : Franklin, un ancien membre de gang de rue qui veut passer à la vitesse supérieure ; Michael, le professionnel, un ex-détenu dont la retraite est beaucoup moins tranquille que prévue ; et enfin Trevor, le psychopathe du groupe, camé et mégalo. Le dos au mur, les trois hommes risquent le tout pour le tout dans une série de braquages aussi spectaculaires que dangereux.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can. — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020

Si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'Epic Games Store tout de suite, via l'application ou le site officiel, pas de panique : la boutique et le launcher connaissent logiquement des pics d'activité en raison de cette offre. Vous pourrez réessayer un peu plus tard pour récupérer votre cadeau. À noter qu'un autre jeu est teasé pour jeudi prochain avec un coffre-fort, et nous aurons a priori droit à des jeux majeurs offerts chaque semaine jusqu'à la fin des Méga Soldes de l'Epic Games Store, le 11 juin prochain.