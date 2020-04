Epic Games Store : l'authentification à deux facteurs obligatoire pour obtenir les jeux gratuits

Personne n'est à l'abri contre le piratage sur Internet, pas même Nintendo qui a annoncé tout récemment le piratage de 160 000 comptes. Des solutions existent cependant pour contrer du mieux possible les pirates, notamment l'authentification à deux facteurs, ou en deux étapes, qui demande un code généré temporairement pour se connecter à un nouvel appareil.

L'Epic Games Store inclut déjà cette fonctionnalité, mais prochainement, les joueurs vont devoir activer l'authentification à deux facteurs pour récupérer les jeux offerts chaque semaine. Cette obligation n'est que temporaire et sera désactivée le 21 mai, mais les développeurs espèrent faire passer le pas à un maximum de joueurs pour qu'ils sécurisent du mieux possible leur compte, et ainsi leur précieuse bibliothèque (et leurs V-Bucks dans Fortnite). Pour activer l'A2F, il suffit de se rendre sur son compte Epic Games.

Pour rappel, l'Epic Games Store offre actuellement For the King, et l'authentification à deux facteurs sera nécessaire pour récupérer Amnesia: The Dark Descent et Crashlands par la suite.