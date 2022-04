Epic Games Store : Amnesia: Rebirth et Riverbond gratuits cette semaine, deux productions délirantes offertes ensuite

Comme tous les jeudis depuis un moment, l'Epic Games Store nous propose cette semaine de récupérer deux jeux gratuitement, de quoi se faire plaisir. Nous avons donc d'un côté Riverbond, une aventure haute en couleur, et de l'autre Amnesia: Rebirth, si vous êtes un adepte des productions horrifiques. Dans les deux cas, vous avez jusqu'au 28 avril à 17h00 pour les ajouter à votre bibliothèque.

Pour ne pas changer, les liens de téléchargement et les résumés des deux jeux offerts sont à retrouver ci-dessous.

Amnesia: Rebirth

Dans Amnesia: Rebirth, vous incarnez Tasi Trianon, qui se réveille au beau milieu du Sahara algérien. Plusieurs jours se sont écoulés. Où étiez-vous ? Qu'avez-vous fait ? Où sont les autres ? Retracez votre périple et rassemblez les débris de votre passé brisé, c'est votre seule chance de survivre à l'horreur implacable qui menace de vous dévorer.

Le temps est contre vous. Mettez-vous à la place de Tasi et guidez-la à travers sa terreur et sa douleur. Vous devrez lutter dans la traversée d'un paysage désolé tout en affrontant vos propres espoirs, peurs et regrets amers. Malgré cela, il vous faudra continuer, pas à pas, en sachant que si vous échouez, vous perdrez tout.

Riverbond

Le Chevalier a emprisonné les gardiens des huit mondes connus, entraînant chaos, cataclysmes et autres désagréments ! Partez à l'aventure avec un groupe d'amis pour vaincre le mal et aider les habitants adorables et hauts en couleur de Riverbond, au travers de niveaux magnifiques, bourrés d'action et façonnés avec amour. Débloquez un large éventail d'armes, obtenez de nouvelles apparences pour vos héros, et utilisez des bonus pour vous tailler une glorieuse réputation à la force de l'épée !