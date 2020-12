Epic Games Store : Cave Story+ gratuit cette semaine, deux RPG modernes appréciés offerts ensuite

Après nous avoir permis d'emprunter les routes boueuses de MudRunner, changement d'ambiance radical pour le jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store. Nous pouvons télécharger Cave Story+ jusqu'au 10 décembre prochain, histoire de découvrir « le jeu indépendant le plus connu de tous les temps » (bon, il ne faut peut-être pas abuser non plus).

Voici comme le présente l'EGS :

Cave Story+ Cave Story+ est certainement le jeu indépendant le plus connu de tous les temps, avec une histoire originale débordante de personnalité, de mystère et d'amusement sur un rythme rapide. Courez, sautez, tirez, volez, et trouvez votre chemin en découvrant cette énorme aventure rappelant les jeux classiques en 8 et 16 bits !

La semaine prochaine, c'est Obsidian Entertainment et Paradox Interactive qui payent leur tournée en offrant deux RPG récents et très apprécies : Pillars of Eternity - Definitive Edition et Tyranny - Gold Edition.