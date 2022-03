SOLDES de l'Epic Games Store : plus de 600 jeux en promo pour les Soldes du Printemps !

Les plateformes de ventes en ligne ont l'habitude de proposer régulièrement des opérations commerciales, y compris l'Epic Games Store. C'est donc un peu plus d'un mois après le Nouvel An lunaire qu'il enchaîne avec ses Soldes du Printemps, valables du 24 mars au 7 avril 2022.

Ils concernent plus de 600 jeux et DLC de la boutique, forcément très variés. Vous pouvez ainsi actuellement récupérer El Hijo – A Wild West Tale pour 9,99 €, Scarf pour 9,74 €, Biomutant, Mafia Trilogy et Cyberpunk 2077 pour 29,99 €, Kena: Bridge of Spirits pour 25,99 €, ou encore Assassin's Creed II pour 2,99 €. Et il y a certainement d'autres bonnes affaires à dénicher directement sur l'EGS.

