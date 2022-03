Epic Games Store : DEMON'S TILT gratuit cette semaine, un RTS fantastique et un rogue-like au Proche-Orient offerts ensuite

Après nous avoir invités à un voyage dans l'horreur psychologique avec In Sound Mind, l'Epic Games Store change totalement de registre pour son jeu gratuit de la semaine. Nous avons jusqu'à jeudi prochain pour récupérer DEMON'S TILT, un jeu de flipper à haute vitesse dans un univers infernal signé WIZNWAR.

Le lien de téléchargement et le résumé officiel sont disponibles ci-dessous :

DEMON'S TILT

Le flipper super speed est de retour ! Il revient en force avec de plus grands sprites, plus de méchants, plus de secrets et bien sûr encore PLUS DE BILLES ! Demon's Tilt repousse les limites du flipper virtuel avec des éléments de shoot'em up et de hack'n slash.

CARACTÉRISTIQUES :