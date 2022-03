Epic Games Store : In Sound Mind gratuit cette semaine, un flipper infernal offert ensuite

Le passage à l'heure d'été étant décalé entre les États-Unis et la France, c'est dès 16h00 que le nouveau jeu offert sur l'Epic Games Store est apparu, au lieu des 17h00 habituels. Il s'agit comme prévu de In Sound Mind, le jeu d'horreur psychologique de We Create Stuff, que vous pouvons donc récupérer d'ici jeudi 24 mars à 16h00.

Le lien de téléchargement et le résumé officiel sont disponibles ci-dessous.

In Sound Mind In Sound Mind est un jeu d'horreur psychologique à la première personne proposant des énigmes frénétiques, des combats de boss uniques et une musique originale de The Living Tombstone. Frayez-vous un chemin à travers une série de souvenirs troublants tandis que vous naviguez les méandres du seul endroit dont vous ne semblez pas pouvoir vous échapper — votre propre esprit.

La semaine prochaine, c'est le jeu flipper à haute vitesse DEMON'S TILT de WIZNWAR qui sera proposé gratuitement.