Epic Games Store : Fort Triumph et RPG in a Box gratuits cette semaine, un Saints Row et un bullet hell offerts ensuite

Et un jeudi de plus dans cette année 2022, un jeudi de plus à partir duquel vous allez pouvoir récupérer de nouveaux jeux offerts par l'Epic Games Store. Les heureux élus de la semaine sont comme prévu Fort Triumph, un jeu de stratégie entre exploration et combats au tour par tour, et RPG in a Box, outil de création de jeux de rôle dans les traces des RPG Maker.



Les résumés et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Fort Triumph Fort Triumph est un jeu de tactique/fantasy au tour par tour où la mort permanente peut frapper à tout moment. Ça vous met la pression ? Guidez un groupe de héros aux talents différents dans une intrigue de parodie de fantasy. Aventurez-vous sur des cartes aléatoires et accomplissez des missions aux multiples objectifs. En mode histoire ou escarmouche, une aventure épique vous attend ! RPG in a Box RPG in a Box vous permet de facilement transformer vos histoires et vos idées en jeux ou expériences interactives ! Comme son nom l'indique, tous les éléments nécessaires pour réaliser votre RPG sont contenus dans cette « boîte ». Le logiciel est conçu pour être ludique et facile d'accès. Il ne vous demande aucune connaissance en programmation ou en modélisation, tout en étant ouvert et en vous offrant un large éventail d'options de personnalisation. Vous pouvez exporter votre jeu dans un format distinct, compatible avec Windows, Linux et macOS, et ainsi permettre à d'autres personnes d'y jouer sans avoir à acheter RPG in a Box !

Jeudi 8 décembre, rendez-vous pour une nouvelle double ration de titres gratuits, avec l'offre de Saints Row IV: Re-Elected et du dungeon crawler bullet hell Wildcat Gun Machine.