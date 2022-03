Epic Games Store : Cities: Skyline encore gratuit cette semaine, un jeu d'horreur psychologique offert ensuite

Il faut bien que cela arrive de temps en temps. L'Epic Games Store se répète en offrant un titre déjà rendu gratuit pendant 24 heures lors des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store en décembre 2020. Il s'agit de Cities: Skyline, le remarqué city-builder de Colossal Order et Paradox Interactive.



Il est donc de nouveau offert jusqu'au 17 mars 2022 à 17h00.

Cities: Skylines Cities: Skylines est une version moderne de la simulation urbaine classique. Le jeu propose de nouveaux éléments, vous permettant de vivre les sensations grisantes et les contraintes de la création et de la gestion d'une ville réelle tout en enrichissant certains aspects bien connus de l'expérience de construction de ville. Par les créateurs de Cities in Motion, le jeu présente fièrement un système de transport entièrement développé. Vous avez aussi la possibilité de modifier le jeu à votre guise pour équilibrer la simulation complexe à plusieurs niveaux. La seule limite : votre imagination. Alors prenez le contrôle et visez grand !

Son successeur sera lui plus intéressant : il s'agira de In Sound Mind, le jeu d'horreur psychologique de We Create Stuff.

