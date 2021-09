In Sound Mind : le jeu d'horreur psychologique lancé en vidéo

We Create Stuff et Modus Games lancent aujourd'hui In Sound Mind, un nouveau jeu d'horreur psychologique par les créateurs du mod Nightmare House 2 pour Half-Life 2. Le titre s'est fait désirer, avec un report de près de deux mois, mais il est enfin là, place à la bande-annonce de lancement :

Modus Games, éditeur du jeu, précise :

In Sound Mind est une expérience d'horreur psychologique à la première personne qui oppose les joueurs aux dangers dissimulés dans leur sombre passé. Créé par l'équipe à l'origine du légendaire mod Nightmare House 2, et doté d'une bande-son envoûtante signée The Living Tombstone, In Sound Mind transforme des souvenirs d’apparence banale en cauchemars terrifiants. Le jeu promet des rencontres et des menaces surprenantes, des scènes incroyables et un mystérieux chat qui parle.

In Sound Mind est disponible dès maintenant sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG.com), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre est également attendu sur Nintendo Switch, mais sans date de sortie. Pour pouvez acheter In Sound Mind en Édition Deluxe à 34,99 € à Leclerc.

