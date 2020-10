In Sound Mind : les étranges visions du jeu d'horreur psychologique dans un nouveau trailer

Halloween est la période rêvée pour parler de l'horreur sous toutes ses formes, et les développeurs de jeux vidéo le savent bien. We Create Stuff diffuse à son tour une bande-annonce de son futur « jeu d'horreur psychologique » qu'est In Sound Mind, que nous avions découvert en juin dernier.

Du gameplay avait déjà été diffusé par l'éditeur Modus Games, mais nous avons cette fois droit à un trailer plus centré sur l'histoire. Ce sera celle de Desmond, un psychologue qui va faire face à des apparitions étranges dans l'auparavant paisible ville de Milton Haven, qui vont l'amener à fouiller dans les séances archivées de ses patients décédés : ces bandes comportent cependant d'autres mystères vivants et surréalistes.

Ces visions terrifiantes n'arriveront sur nos PS5, Xbox Series X et PC qu'en 2021. Si vous cherchez des jeux à lancer ce soir pour Halloween, n'hésitez pas à consulter notre dossier dédié, ou à lancer la démo d'In Sound Mind toujours disponible via Steam.

