HALLOWEEN 2020 : 15 jeux d'horreur pour passer une soirée terrifiante

Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2020, et bien évidemment, c'est la Saint Quentin ! Bonne fête à vous, mais c'est surtout Halloween, et comme chaque année, c'est l'occasion ou jamais de passer la soirée dans le noir en se plongeant dans un bon jeu d'horreur, ce n'est pas ça qui manque sur ordinateurs comme sur consoles. Nous vous proposons donc, encore une fois, une petite sélection de jeux d'horreur sortis ces derniers mois pour trembler comme une feuille en ce soir d’Halloween.

Place donc désormais à une liste de quinze jeux horrifiques sortis en 2020 sur ordinateurs et consoles de salon.

Resident Evil 3 (Capcom, PC, PS4, Xbox One, à partir de 39,99 € sur Amazon.fr)

Impossible de passer à côté du remake de Resident Evil 3: Nemesis, un opus bien moins oppressant que les deux premiers volets, mais qui nous emmène dans une ville de Raccoon City infestée de zombies, et où rôde surtout le Némésis, un terrible mutant bien décidé à tuer Jill Valentine, héroïne de cet opus. Certes plus orienté vers l'action que les autres opus, ce Resident Evil 3 comprend quand même de petits moments horrifiques intenses, et en plus, il n'est pas bien long à terminer.

The Dark Pictures: Man of Medan et Little Hope (Supermassive Games, PC, PS4, Xbox One, The Dark Pictures: Volume 1 est vendu 34,99 € sur Amazon.fr)

Après l'excellent Until Dawn, Supermassive Games s'est lancé dans une série de jeux d'anthologie avec The Dark Pictures. Deux volets sont disponibles, Man of Medan qui nous emmène sur un navire de guerre hanté, ainsi que Little Hope, sorti hier. Ce chapitre nous emmène dans une ville fantôme plongée dans la brume (ce n'est pas Silent Hill), où cinq personnages ont des visions du passé, lors de la chasse aux sorcières du XVIIe siècle. Les deux titres sont jouables en coopération en ligne ou en local, idéal pour une soirée d'Halloween entre amis.

Succubus: Prologue (Madmind Studio, PC)

Agony en a déçu plus d'un, mais Madmind Studio sera de retour l'année prochaine avec Succubus, nous emmenant encore une fois en Enfer avec Vydija, une prêtresse démoniaque de la luxure, dans une ambiance qui mélange le feu, le sang et la chair. Un vrai voyage dans l'Enfer qu'il est déjà possible de découvrir au travers d'une démo, Succubus: Prologue, jouable gratuitement via Steam.

Remothered: Broken Porcelain (Stormind Games, PC, PS4, Xbox One, Switch, à partir de 29,99 € sur Amazon.fr)

Après le très réussi Remothered: Tormented Fathers, Stormind Games est de retour avec Remothered: Broken Porcelain, sa suite, qui nous fait cette fois visiter l'auberge Ashmann, remplie de mystères et de secrets à découvrir. Sauf que le lieu est habité par des traqueurs, prisonniers malgré eux de l'auberge, demandant au joueur de se creuser un peu la tête pour sortir de là vivant.

The Last of Us Part II (Naughty Dog, PS4, vendu 49,90 € sur Amazon.fr)

Alors oui, The Last of Us Part II est davantage un jeu d'aventure et d'action narratif, mais le titre de Naughty Dog nous plonge dans un monde post-apocalyptique rempli de créatures infectées, et propose surtout de vrais moments intenses, surtout lorsque les Claqueurs se mêlent aux soldats armés de la WLF, bien décidés à abattre Ellie coûte que coûte. Un jeu violent, avec des séquences coup de poing et une réalisation soignée, une exclusivité PS4 à ne pas louper.

Amnesia: Rebirth (Frictional Games, PC, PS4)

Amnesia: The Dark Descent a donné un vrai coup de frais au genre du survival horror, sa suite était appréciable, mais Frictional Games ne l'a pas développée. Le studio reprend les rênes de la franchise avec Amnesia: Rebirth, le joueur incarne ici Tasi Trianon qui se réveille dans le désert d'Algérie, avec un sacré trou de mémoire. Et surtout, une énigmatique entité rôde dans les parages. Un jeu d'horreur psychologique pur jus, si vous avez apprécié les précédents opus, vous ne serez pas déçus.

Zombie Army 4: Dead War (Rebellion, PC, PS4, Xbox One, à partir de 22,5 € sur Amazon.fr)

Ah, les nazis morts-vivants, voilà une créature vidéoludique utilisée à outrance, et qui fait le bonheur de Rebellion et de milliers de joueurs. Le studio a lancé cette année un quatrième opus, le but reste encore et toujours d'éliminer des hordes de zombies à la solde d'Hitler, le scénario ne vole pas haut, le gameplay ne révolutionne rien, mais l'arsenal est varié, les monstres sont nombreux et violents, la tension est souvent palpable en poussant le niveau de difficulté et il faut bien reconnaître que voir les balles se loger dans le crâne des nazis zombies avec la Kill Cam à rayons X est particulièrement jouissif.

World of Horror (panstasz, PC)

Quand le style visuel de Junji Ito rencontre les Grands Anciens de Howard Phillips Lovecraft, cela donne World of Horror, en Accès Anticipé sur Steam. Il vous en faut plus ? Le titre est rétro, avec des graphismes 1-bit dessinés sur Paint, pour un rendu fidèle aux œuvres du mangaka, et du côté de l'histoire, il est question de Grands Anciens qui se réveillent, avec d'effrayantes apparitions à Shiokawa, au Japon. Un jeu qui sent bon la fin du monde inéluctable.

Grounded (Obsidian Entertainment, PC, Xbox One, disponible dans le Xbox Game Pass pour 29,99 € pour 3 mois)

D'accord, Grounded est un jeu de survie coopératif (jouable via le Xbox Game Pass) avec des enfants rapetissés devant collecter des ressources et bâtir des fortifications dans leur jardin, mais si vous êtes comme nous entomophobe et plus particulièrement arachnophobe, eh bien, ce titre est réellement horrifique, avec des bêtes énormes qui rampent sur le sol, avec leurs trop nombreuses pattes, leurs antennes et leurs yeux globuleux. Brrr...

The Walking Dead Onslaught et Saints & Sinners (Survios et Skydance, PC, PS4, le second est vendu 39,99 € sur Amazon.fr)

La franchise The Walking Dead a déjà été déclinée en jeux vidéo, rarement bons d'ailleurs, mais cette année, ce sont deux titres en réalité virtuelle qui sont sortis. The Walking Dead: Saints & Sinners nous emmène à La Nouvelle-Orléans pour survivre contre des zombies, avec de la collecte de ressources et un vrai aspect narratif où les choix ont de l'importance, un titre immanquable si vous avez un casque VR. The Walking Dead Onslaught est quant à lui plus proche de la série d'AMC, permettant d'incarner Rick, Daryl, Michonne et Carol à Alexandria, mais pour le coup, les avis sont bien moins élogieux.

Maid of Sker (Wales Interactive, PC, PS4, Xbox One, Switch, vendu 30 € sur Amazon.fr)

Sous ses airs de jeu d'horreur psychologique à la première personne, Maid of Sker ne paye pas de mine, mais le titre s'inspire du folklore britannique en se déroulant dans un hôtel isolé de tout, ayant été habité par Elizabeth Williams, qui a régné sur sa famille grâce à la torture, l'esclavage, la piraterie et au surnaturel. Côté gameplay, le joueur n'a qu'un dispositif sonore pour se défendre face aux ennemis, pour une ambiance parfaitement horrifique avec un casque.

Maneater (Tripwire Interactive, PC, PS4, Xbox One, à partir de 28,79 € sur Amazon.fr)

Depuis la sortie des Dents de la Mer au cinéma en 1975, les requins blancs font trembler les nageurs, il est donc temps d'inverser les rôles et de devenir le roi des océans dans Maneater, un jeu d'action très gore permettant d'incarner un squale avec des centaines de dents et donc de croquer des humains, mais également des poissons afin d'évoluer et régner sous les eaux.

Carrion (Phobia Game Studio, PC, Xbox One, Switch)

Carrion reprend un peu le même principe que celui de Maneater, celui d'inverser les rôles. Le jeu propose d'incarner une créature informe prisonnière qu'un complexe scientifique et qui arrive à s'échapper, bien décidée à massacrer ses anciens geôliers tout en grossissant et en débloquant de nouvelles capacités destructrices. Un titre aux graphismes et au gameplay rétro à l'ambiance particulièrement sanglante.

Those Who Remain (Camel 101, PC, PS4, Xbox One, Switch, à partir de 21,9 € sur Amazon.fr)

Les villes horrifiques, ça fait toujours son petit effet, et Those Who Remain nous emmène à Dormont pour un voyage pour le moins inquiétant. Le joueur incarne Edward, un homme à la vie parfaite qui décide se de rendre dans cette ville pour mettre fin à sa liaison secrète, prend la route après quelques verres et se retrouve donc bien à Dormont, mais hors du temps et de la réalité, hantée par les ténèbres et les crimes. Un jeu d'horreur psychologique assez classique, qui plaira aux amateurs du genre qui ont retourné tous les autres titres similaires.

Silent Hill 4: The Room (Konami, PS2, Xbox et PC à 9,99 € sur GOG.com)

En parlant de ville, Silent Hill 4: The Room a fait son retour sur PC via GOG.com tout récemment ! Oui, le jeu date de 2004, mais ce nouveau portage permet d'en profiter dans d'excellentes conditions sur ordinateurs, et il reste encore aujourd'hui l'opus le plus horrifique et terrifiant de la saga de Konami. Le joueur incarne Henry Townshend, enfermé dans son appartement et pouvant se rendre dans une dimension particulièrement glauque via un trou dans sa salle de bain. Un jeu qui mélange horreur et énigmes, pour une ambiance qui fonctionne encore en 2020, et la bande originale composée par Akira Yamaoka est un chef d'œuvre.

Avec ces 15 jeux, vous avez déjà de quoi faire pour cette soirée d'Halloween 2020, mais les amateurs d'horreur auront également d'autres titres à découvrir ces prochaines semaines, avec notamment la sortie imminente de The Medium sur PC et Xbox Series X et S (avec là encore Akira Yamaoka à la musique), tandis que Scorn nous emmènera à une date inconnue dans un univers ultra glauque inspiré des œuvres de H.R. Giger et Zdzisław Beksiński. L'année prochaine, Tango Gameworks et Shinji Mikami proposeront GhostWire: Tokyo sur PC et PlayStation 5, pour une aventure au Japon sous le signe de l'horreur évidemment. 2021 et la next-gen s'annoncent donc pleines de bonnes surprises terrifiantes.