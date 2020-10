Xbox Game Studios : 15 jeux sortis en 2020, grosses notes et autres chiffres pour les titres de Microsoft

En cette fin d'année 2020, Microsoft se fait mousser, le constructeur compte évidemment apporter un maximum de consoles sous le sapin, d'autant plus qu'il lancera d'ici là ses nouvelles Xbox Series X et S. Il est donc temps pour la firme de faire le point sur cette année 2020 particulièrement riche.

En fin d'année 2020, les Xbox One et les PC auront accueilli pas moins de 15 jeux développés par les Xbox Game Studios, dont 10 totalement inédits, les autres étant les titres de Halo: Master Chief Collection et Age of Empires III: Definitive Edition (qui sort dans 10 jours). Au total, les joueurs ont passé 1,66 milliard d'heures sur ces titres, un record pour Xbox Game Studios, et la critique a également été unanime, avec 92/100 sur Metacritic pour Microsoft Flight Simulator, 90/100 pour Ori and the Will of the Wisps ou encore 86/100 pour Wasteland 3. Du côté de Grounded, dernier titre en date d'Obsidian Entertainment, il a rapidement dépassé le million de joueurs, mais il a encore du chemin à faire avant de faire de l'ombre aux 15 millions de joueurs de Sea of Thieves. Plus précisément sur Microsoft Flight Simulator, ce sont 26 millions de vols ont qui été effectués (15 fois plus qu'en vrai en 2019), avec 1,5 milliard de kilomètres parcourus, soit 40 000 fois le tour de la Terre. Du côté de Grounded, les joueurs ont écrasé 500 millions d'insectes, mais comme il y en a 10 quintillions sur la planète, ça ne représente que 0,000000000005 % du total de ces petites bêtes. Enfin, Minecraft Dungeons a accueilli 6,9 millions de parties multijoueurs rien que ces deux derniers mois, dont 4,4 millions en local.

Pour Microsoft, tout va donc très bien en 2020, les abonnés au Xbox Game Pass ont explosé, la firme a racheté Bethesda et nous avons donc tous rendez-vous le 10 novembre prochain pour découvrir les Xbox Series X et S, cette dernière pouvant être précommandée contre 299,99 € sur Amazon.fr.