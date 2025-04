GeForce NOW : six jeux rajoutés, dont un titre Xbox Game Studios

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit six titres, dont un jeu Xbox Game Studios et le remake d'un jeu de réflexion.

Avant cela, NVIDIA rappelle que les jeux live service Fortnite, Honkai Star Rail et Marvel Rivals sont disponibles dans GeForce NOW et ont tous accueilli du contenu saisonnier ces dernières semaines. Concernant les nouveautés, voici la liste complète de la semaine :

South of Midnight (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 8 avril) ; (lire aussi : TEST South of Midnight : dans le jardin du bien et du mal) Commandos: Origins (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 9 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 9 avril) ; The Talos Principle: Reawakened (Nouvelle sortie sur Steam, le 10 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 10 avril) ; Backrooms: Escape Together (Steam) ;

(Steam) ; Diablo III (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Sultan’s Game (Steam).

