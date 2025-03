GeForce NOW : Monster Hunter Wilds et six autres jeux rajoutés au catalogue

Comme chaque semaine, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Aujourd'hui, le constructeur de cartes graphiques introduit sept titres, dont le récent jeu de chasse aux monstres géants de Capcom.

Monster Hunter Wilds est jouable en streaming via GeForce NOW, tout comme Split Fiction et cinq autres jeux, voici la liste complète :

Dragonkin: The Banished (nouvelle sortie sur Steam, 6 mars) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 6 mars) ; Split Fiction (nouvelle sortie sur EA App et Steam, 6 mars) ;

(nouvelle sortie sur EA App et Steam, 6 mars) ; Split Fiction: Friend’s Pass (nouvelle sortie sur EA App et Steam, 6 mars) ;

(nouvelle sortie sur EA App et Steam, 6 mars) ; FragPunk (Nouvelle sortie sur Steam, le 6 mars) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 6 mars) ; Ghostrunner 2 (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Kingdom Come: Deliverance II (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Monster Hunter Wilds (Steam) ; (TEST Monster Hunter Wilds : un terrain de chasse plus sauvage que jamais) Prey (Epic Games Store, Steam, et Xbox disponible sur PC Game Pass).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming est également disponible sur les casques VR.

