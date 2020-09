Xbox Game Pass : le nombre d'abonnés monte à vitesse grand V

Nous n'allons pas vous le rappeler à chaque fois : le Xbox Game Pass est désormais l'argument de vente choc de Microsoft pour vanter les mérites de ses consoles Xbox. Le service de jeu en illimité à 9,99 € sur PC et Xbox One/Series X/Series S, ou à 12,99 € en version Ultimate pour profiter de l'offre sur les deux plateformes, du Xbox Live Gold et du cloud gaming sur Android, n'en finit plus de séduire les joueurs.



La dernière fois que Microsoft avait donné des chiffres sur le nombre d'abonnés, c'était en avril dernier, et il y avait alors 10 millions de fidèles clients. À l'occasion du rachat de Bethesda Softworks, dont les productions passées et futures vont intégrer le catalogue du XGP, un nouveau point sur le sujet a été fait. 5 mois plus tard, ce sont désormais 15 millions de joueurs qui sont abonnés au XGP, soit un bond de 50 % remarquable pour un service lancé en 2017.

La ferveur ne devrait pas s'arrêter cette année, alors que les Xbox Series X et S mettent largement en avant cette offre, notamment via le programme Xbox All Access.

