Xbox : 10 millions d'abonnés au Xbox Game Pass, 90 millions de joueurs sur le Xbox Live

Microsoft organisait hier un bilan financier pour faire le point sur son trimestre fiscal allant du 1er janvier au 31 mars 2020. Même avec la fin de cycle de la Xbox One et les premiers effets potentiellement néfastes du COVID-19, le chiffre d'affaires de la branche Xbox et de ses services a augmenté de 2 %, et ce malgré une baisse de 20 % des revenus côté hardware, notamment en raison de la baisse des prix de vente. La division More Personal Computing de Microsoft, qui englobe ses initiatives dans le milieu vidéoludique, les licences Windows 10 ou encore les tablettes Surface, a également rapporté 3 % de plus qu'en 2019 sur la même période. Microsoft dans son ensemble a lui généré un chiffre d'affaire de 35 milliards de dollars, 15 % de mieux que l'année précédente.

La donnée la plus intéressante pour nous concerne cependant les services Xbox et leur nombre d'utilisateurs. Le président de Microsoft Satya Nadella a révélé que le total actuel des abonnés au Xbox Game Pass venait de dépasser les 10 millions. De même, le Xbox Live a réalisé des « chiffres d'engagement records » avec pas moins de 90 millions de joueurs mensuels recensés : notez que cela ne représente pas forcément le nombre d'abonnés au Xbox Live Gold, mais plutôt le total de joueurs connectés au réseau chaque mois sur consoles comme sur PC. Toujours en Preview, le Projet xCloud compte malgré tout déjà des centaines de milliers de bêta testeurs actifs.

Les chiffres sont bons pour Xbox, qui va donc pouvoir accueillir la Xbox Series X dans les meilleures conditions.

