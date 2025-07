Xbox : le Game Pass est « un modèle intenable qui nuit de plus en plus à l'industrie »

Des licenciements qui bouleversent l'industrie





L'annonce des licenciements effectuée la semaine dernière par Microsoft a été un nouveau bouleversement dans l'industrie du jeu vidéo. Xbox se porte bien, mais la firme a décidé de vider des studios et d'annuler des jeux pourtant prometteurs. Si cette décision est évidemment le résultat d'une course au profit, un concepteur français pointe du doigt un autre gros problème de l'industrie : le Game Pass.

Un réalisateur de jeux majeur





Raphaël Colantonio est passé chez EA Games et Infogrames avant de fonder Arkane Studios, où il a réalisé Arx Fatalis, Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored et Prey. Après la sortie de ce jeu, Raphaël Colantonio quitte le studio lyonnais pour fonder WolfEye Studios, il a réalisé Weird West et travaillé désormais sur un Retro Sci-Fi RPG édité par Neowiz. Autant dire qu'il connaît bien l'industrie.

Raphaël Colantonio critique le Game Pass





Sur X/Twitter, Raphaël Colantonio a lancé une question simple : « Pourquoi personne ne parle de l'éléphant dans la pièce ? », citant explicitement le Game Pass. Dans un second message, entre deux provocations de trolls, il détaille son propos :

Je pense que le Game Pass est un modèle intenable qui nuit de plus en plus à l'industrie depuis une décennie, subventionné par l'« argent infini » de Microsoft. Mais à un moment donné, la réalité nous rattrape. Je ne pense pas que le Game Pass puisse coexister avec d'autres modèles ; soit ils finiront par tuer tout le monde, soit ils abandonneront.

En discutant avec Michael Douse de Larian Studios (Baldur's Gate 3), Raphaël Colantonio revient également sur les affirmations de Microsoft, qui assurait que la présence d'un jeu dans le Game Pass n'influait pas sur les ventes de ce titre. Les années ont prouvé que si, rajouter un jeu dans le catalogue du Game Pass réduit énormément ses ventes premium.

Un service intéressant pour les joueurs, mais pas pour les développeurs





Du côté des joueurs, le Game Pass est évidemment investissement intéressant, permettant de découvrir un tas de jeux sans avoir à les acheter plein pot, les exclusivités Xbox Game Studios sont même rajoutées day one dans les formules Ultimate et PC. Mais, comme le rappelle Raphaël Colantonio, le service coûte une fortune à Microsoft, qui dépense sans compter pour développer son service et s'offrir des jeux tiers. Le concepteur français explique que « lorsqu'une offre est trop avantageuse, il y a une raison qui peut se révéler plus tard et nuire à tout le monde, y compris à vous » et « une fois que Microsoft aura gagné : les jeux commenceront à être nuls et votre abonnement augmentera ».

D'autres développeurs aiment le Game Pass





Bien sûr, tous les développeurs ne sont pas du même avis. Récemment, c'est le CEO de Rebellion, Jason Kingsley, qui vantait les mérites du Game Pass chez GamesIndustry.biz, après le succès de son jeu Atomfall, qui a attiré deux millions de joueurs. L'accord passé avec Microsoft a offert au studio derrière les Sniper Elite une certaine stabilité financière, lui permettant de créer un jeu un peu différent. Rebellion n'a pas communiqué sur les ventes réelles de son titre, déjà bradé à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.