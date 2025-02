Xbox Game Pass : les autres ajouts de février 2025 dévoilés, c'est la traversée du désert

La première moitié de février a été bien calme du côté du PC/Xbox Game Pass, surtout pour les abonnés Ultimate. Ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui qu'ils peuvent enfin se mettre une grosse nouveauté sous la dent, à savoir Avowed (lire le test). Les prochains ajouts viennent quant à eux d'être dévoilés et ne se bousculent pas au portillon, puisqu'ils sont au nombre de trois...

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la fin février. Notez qu'il y aura cette fois 9 départs prévus le 28 du mois.

Disponible aujourd'hui

Avowed (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 18 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie : Bienvenue dans les Terres vivantes, une île mystérieuse où aventures et dangers vous attendent. Plongez dans l'univers fictif d'Eora, découvert pour la première fois dans la franchise Pillars of Eternity. Avowed est un Action-RPG à la première personne développé par le talentueux studio Obsidian Entertainment, plusieurs fois récompensé. Besoin d'un coup de pouce pour bien commencer votre aventure dans les Terres Vivantes ? Consultez Xbox Wire pour découvrir des conseils essentiels !

Bientôt disponibles

EA Sports F1 24 (Cloud, Console et PC) - 20 février - EA Play - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Prenez place sur la grille de départ et visez la gloire du podium avec un accès illimité à EA Sports F1 24, bientôt disponible dans The Play List. Les abonnés pourront maîtriser chaque virage et ressentir toute la puissance de leur monoplace grâce à Xbox Cloud Gaming (Beta), PC Game Pass ou Game Pass Ultimate via EA Play. Et en bonus : récupérez des récompenses en jeu, dont 5 000 XP chaque mois !

Warhammer 40,000: Rogue Trader (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 20 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Plongez dans l'univers sombre du 41e millénaire avec Warhammer 40,000: Rogue Trader, un RPG isométrique signé Owlcat Games. En tant que Rogue Trader, vous commandez un vaisseau spatial, recrutez un équipage et explorez l'Imperium, et prenez des décisions cruciales au fil de combats tactiques au tour par tour.

Watch Dogs Legion (Cloud, Console et PC) - 25 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Explorez un vaste monde ouvert urbain recréant Londres et ses monuments emblématiques, avec de nombreuses activités annexes. Dans Watch Dogs: Legion, chaque personnage que vous croisez peut-être recruté et incarné, chacun possédant son histoire, sa personnalité et ses compétences uniques. Rejoignez vos amis en ligne pour relever de nouvelles missions en coopératif à quatre joueurs et des affrontements PvP intenses !

Au cas où vous l'auriez manqué

Ryse: Son of Rome désormais jouable via le Cloud Gaming - Game Pass Ultimate

(Re)découvrez cette aventure immersive mêlant action, brutalité et héroïsme grâce au Xbox Cloud Gaming (Beta). Plongé dans le chaos de la fin de l'Empire romain, incarnez le soldat Marius Titus et partez en campagne pour venger votre famille et défendre l'honneur de Rome. Avec le mode Gladiateur, entrez dans l'arène du Colisée et combattez pour la gloire, le spectacle et le divertissement des foules.

Mises à jour et contenus additionnels

Sea of Thieves : Saison 15 - 20 février

L'aventure sur les mers est plus palpitante que jamais ! Sea of Thieves continue d'évoluer avec de nouvelles quêtes pour L'Appel du chasseur, l'arrivée de sangliers sauvages et de monstres marins redoutables, ainsi que la possibilité de manier des lances de chasse. Et ce n'est qu'un début : de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées chaque mois !

ARK: Survival Ascended – DLC Astraeos disponible maintenant

Les membres Game Pass économisent 10 % ! Partez pour une odyssée épique au cœur du monde d'ARK avec l'extension Astraeos ! Explorez une terre grandiose aux inspirations mythologiques grecques, s'étendant sur plus de 260 km². Découvrez des paysages majestueux, des ruines antiques et des temples sacrés, mais aussi de nouveaux boss redoutables, des variants alpha de dinosaures offrant un butin amélioré et un miniboss terrifiant caché dans des cavernes mystérieuses.

Forza Motorsport : Mise à jour 17 - Disponible maintenant

Cette mise à jour célèbre les voitures compactes, fun et performantes ! Prenez le volant de quatre nouveaux modèles inédits dans Forza Motorsport :

• Toyota Camry TRD 2023

• Hyundai i20N 2022

• Toyota GR86 2022

• Hyundai #98 Elantra TCR 2021

De plus, récupérez la Toyota Yaris GR 2021 et la Hyundai Ioniq 5N 2023 dans le Challenge Hub.

Age of Mythology: Retold - Extension Immortal Pillars - 4 mars

Les membres Game Pass bénéficient de 10 % de réduction sur leur précommande ! Plongez dans la première extension tant attendue d'Age of Mythology: Retold. Avec Immortal Pillars, exploitez la puissance de la mythologie chinoise et découvrez un monde où dieux, monstres et légendes s'affrontent dans un nouveau chapitre épique du jeu de stratégie mythologique.

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Rendez-vous dans la section Game Pass de votre console, l'application mobile Xbox ou l'application Xbox sur PC pour découvrir les nouveaux contenus en jeu, consommables et offres inclus avec votre abonnement Game Pass Ultimate. Le nombre et le contenu des Avantages varient selon les régions, les plateformes et au fil du temps. Pensez à utiliser vos Avantages avant la date limite indiquée.

Madden NFL 25 : Pack Supercharge EA Play - Disponible maintenant

Madden NFL 25 est désormais accessible dans The Play List. Préparez votre Ultimate Team pour le terrain avec le Pack Supercharge.

Minecraft : 1 mois de Marketplace Pass - Disponible maintenant

Profitez d'un accès d'un mois au Marketplace Pass et découvrez plus de 150 contenus exclusifs, incluant des mondes, des packs de skins, des add-ons et bien plus encore, avec de nouveaux ajouts chaque mois. Un mode de paiement est requis pour activer cet Avantage. Des conditions s'appliquent.

Monster Hunter Now : Pack MH Now - Disponible maintenant

Récupérez du contenu exclusif pour votre aventure, dont 2 Tickets de Chasse Ultra, 2 Paintballs, 2 Potions, 1 Orbe Vagabond et 1 Matériau de craft Tigrex pour améliorer vos armes et armures. Cet Avantage est réservé aux versions iOS et Android de Monster Hunter Now.

MultiVersus : Pack MVP 5 - Disponible maintenant

Les membres Game Pass Ultimate peuvent enrichir leur expérience MultiVersus avec du contenu exclusif. Le Pack MVP 5 inclut une Bannière Rare : Bun Power et une Emote Légendaire : Treat Break.

Ils nous quittent le 28 février

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.