Xbox Game Pass : les premiers ajouts de mai 2024 dévoilés, c'est la disette...

Pour la fin du mois d'avril, le PC/Xbox Game Pass avait accueilli quelques nouveautés en day one dont Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Comme toutes les deux semaines, la branche gaming de Microsoft fait donc le point sur les prochains ajouts, qui vont donc concerner les premiers jours de mai. Ce ne sera clairement pas la folie, puisqu'il n'y aura que quatre ajouts dans les prochains jours, dont les retours de Brothers: A Tale of Two Sons et Tomb Raider: Definitive Edition, respectivement retirés en janvier et mai 2020, et la sortie en day one de Little Kitty, Big City. De plus, le double de jeux va disparaître du catalogue.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour début mai, qu'il s'agisse des ajouts ou des très nombreux départs.

Disponible aujourd'hui Have A Nice Death (Cloud, Console et PC) Dans ce roguelike action en 2D au charme ténébreux, vous incarnez la Mort surmenée, dont les employés se sont déchaînés, bouleversant l'équilibre des âmes – et ses projets de vacances (oui la Mort prend des vacances, ça vous surprend ?). Prenez votre fidèle faux et montrez à vos employés qui est le patron. Bientôt Disponibles Tomb Raider: Definitive Edition (Cloud, Console et PC) - 2 mai L'édition définitive du jeu d'action-aventure acclamé par la critique revient sur Game Pass ! Endurez des combats intenses, personnalisez vos armes et votre équipement, et surmontez des environnements éprouvants pour survivre à la première aventure de Lara Croft et découvrir le secret funeste de l'île. Kona II: Brume (Cloud, Console et PC) - 7 mai Poursuivant le récit interactif de Kona, ce titre offre aux joueurs et aux joueuses une expérience narrative immersive à la première personne avec un mécanisme de narration unique. Explorez le cadre rustique d'un village minier du nord du Canada en 1970 et découvrez le mystère de l'étrange brume qui s'est emparée de la région. Little Kitty, Big City (Cloud, Console et PC) - 9 mai Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Dans ce jeu à monde ouvert, vous incarnez un petit chat curieux à la personnalité bien trempée qui part à l'aventure pour retrouver le chemin de sa maison. Explorez la ville, faites-vous de nouveaux amis parmi les animaux errants, portez de délicieux chapeaux et semez le chaos dans votre sillage. Après tout, n'est-ce pas ce que les chats font de mieux ? Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console et PC) - 14 mai Ce classique acclamé par la critique et récompensé par de nombreux prix revient dans la bibliothèque du Game Pass ! Guidez deux frères dans un conte de fées épique grâce au réalisateur suédois visionnaire Josef Fares et au développeur Starbreeze Studios. Résolvez des énigmes, explorez des lieux variés et combattez des boss en contrôlant un frère avec chaque pouce. Au cas où vous l'auriez raté Star Wars Jedi: Survivor (PC et Xbox Series X|S) EA Play - Disponible dès maintenant Affrontez les ténèbres dans Star Wars Jedi : Survivor, lauréat du prix IGN du meilleur jeu d'action de 2023 – maintenant sur The Play List ! Poursuivez le voyage de Cal Kestis avec le PC Game Pass et Ultimate via EA Play. The Rewinder (Cloud, Console et PC) - Disponible dès maintenant Un jeu d'aventure et de réflexion en 2D inspiré du folklore chinois traditionnel. Vous incarnez Yun, un « rewinder » qui a la capacité d'entrer dans la mémoire des gens et d'influencer leurs actions. En utilisant vos « sens » et en influençant les « intentions » des autres, vous pouvez changer l'histoire. Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate Overwatch 2 : Saison 10 Pack d'Avantages - Disponible dès maintenant Obtenez des skins gratuits pour trois héros ! Adoptez une élégance mortelle et un style impitoyable avec les skins légendaires Medusa Widowmaker et Executioner Junkerqueen, ainsi que le skin épique Visual K Kiriko ! Rejoignez vos amis dans ce jeu de tir gratuit en constante évolution. Exoprimal : Kit de démarrage - Disponible dès maintenant Prêt à affronter des dinosaures ? Rejoignez les wargames de Leviathan avec style grâce à un accès immédiat aux exosuits Vigilant, Murasame et Nimbus avec un skin supplémentaire pour chacun d'entre eux ! Lancez-vous dès aujourd'hui dans ce jeu d'action en ligne basé sur le travail d'équipe. Ils nous quittent le 15 mai Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer. Eastern Exorcist (Cloud, Console, PC)

Eiyuden Chronicle Rising (Cloud, Console, PC)

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console, PC)

Ghostlore (Cloud, Console, PC)

Just Cause 4 Reloaded (Cloud, Console, PC)

Norco (Cloud, Console, PC)

SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console, PC)

Supraland Six Inches Under (Cloud, Console, PC)

