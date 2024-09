Le Xbox Game Pass Standard est là avec des augmentations de prix, voici tout ce qu'il faut savoir

S'y retrouver avec les formules d'abonnements sur consoles n'est pas simple. Chez Sony, nous avons les PlayStation Plus Essential, Extra et Premium, tandis que Nintendo propose des abonnements individuel et familial, sans oublier le Pack additionnel. Chez Microsoft, les joueurs avaient le choix entre le Game Pass Core, le PC Game Pass, le Xbox Game Pass pour Consoles et le Game Pass Ultimate, mais il y a du changement, comme annoncé en juillet dernier.

Microsoft lance aujourd'hui pour tout le monde le Xbox Game Pass Standard, qui remplace le Xbox Game Pass pour Consoles. Simple ? Non, car les avantages ne sont plus les mêmes, le XGP Standard ne permet plus d'accéder aux jeux day one sur Xbox One ou Xbox Series X|S, il faut désormais opter pour le GP Ultimate afin de profiter de ça. Heureusement, afin de s'y retrouver, le constructeur nous aiguille en détaillant chaque formule :

PC Game Pass

Vous êtes un joueur exclusivement sur PC et vous cherchez à enrichir votre bibliothèque ? Le PC Game Pass vous donne accès à des centaines de jeux de qualité ainsi qu’aux nouveautés dès leur sortie, comme Call of Duty: Black Ops 6 ou Indiana Jones et le Cercle Ancien. Vous profitez également d’un accès à EA Play, des bonus exclusifs sur les jeux Riot Games tels que Valorant, League of Legends et Teamfight Tactics et des réductions allant jusqu’à 20 % sur de nombreux titres. Si vous jouez uniquement sur PC, c’est l’offre idéale pour vous.

Game Pass Core

Si vous jouez principalement sur console Xbox et aimez défier vos amis en ligne ou les rejoindre pour affronter des boss ensemble, le Game Pass Core est fait pour vous. Il vous donne accès au multijoueur en ligne sur console, avec des offres exclusives allant jusqu’à 50 % sur certains titres et un catalogue de plus de 25 jeux de qualité, tels que Ori and the Will of the Wisps, Among Us, Halo : La collection le Major ou encore Gears 5.

Game Pass Standard

Vous cherchez à enrichir votre expérience de jeu sur console à un prix avantageux ? Le Game Pass Standard est peut-être l’abonnement qu’il vous faut. En plus des avantages du Game Pass Core, comme le multijoueur en ligne et les réductions exclusives pour les membres, vous avez accès à des centaines de jeux exceptionnels dans la bibliothèque Game Pass pour console. Des séries cultes comme Halo ou Age of Empires, ainsi que des hits incontournables comme Minecraft, Forza Horizon 5 et Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vous attendent. Plongez dans ces univers dès maintenant et découvrez votre prochain jeu préféré.

Game Pass Ultimate

Vous voulez l’expérience de jeu ultime ? Le Game Pass Ultimate réunit tous les avantages des autres abonnements, tout en vous permettant de jouer sur console, PC et via le cloud. Profitez de titres comme Starfield, Forza Motorsport et Diablo IV ou des nouveautés disponibles dès leur sortie, comme Call of Duty: Black Ops 6 et Indiana Jones et le Cercle Ancien. Avec l’accès à EA Play, vous pouvez aussi plonger dans des franchises populaires comme EA Sport F1, Battlefield et Star Wars. De plus, vous bénéficiez de nombreux Avantages exclusifs : réductions, contenus supplémentaires, bonus offerts et la possibilité de tester des jeux avec le Cloud Gaming sans téléchargement préalable. Profitez également des bonus sur les jeux Riot Games comme Valorant et League of Legends. Le Game Pass Ultimate vous garantit toujours quelque chose de nouveau à découvrir.