In Sound Mind : du gameplay et une bande-annonce pour le jeu d'horreur

C'est en juin dernier que Modus Games et We Create Stuff ont dévoilé In Sound Mind, un nouveau jeu d'horreur psychologique qui nous emmènera dans les souvenirs d'un thérapeute. Le titre est attendu sur ordinateurs, mais également sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et il s'est un peu plus dévoilé à l'occasion de la gamescom 2020.

In Sound Mind a d'abord fait une apparition lors du Future Games Show de GamesRadar avec une nouvelle bande-annonce, à découvrir ci-dessus, nous présentant l'ambiance horrifique du jeu ainsi qu'un extrait de la bande originale composée par The Living Tombstone. L'occasion de rappeler qu'une démo est disponible sur Steam, mais In Sound Mind a également fait parler de lui chez IGN avec six minutes de gameplay commenté par les développeurs, dévoilant le personnage de The Shade (à ne pas confondre avec son confrère The Shape de Halloween).

Avant de découvrir In Sound Mind sur PC, PS5 et Xbox Series X, il faudra être patient, le jeu est attendu dans le courant de l'année 2021. D'ici là, vous pouvez retrouver les musiques de The Living Tombstone sur Amazon.fr.

