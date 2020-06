In Sound Mind : un jeu d'horreur psychologique annoncé sur PS5, Xbox Series X et PC

L'éditeur indépendant Modus Games commence petit à petit à se faire un beau catalogue, avec des titres comme Cris Tales ou ce nouvellement annoncé In Sound Mind. Le projet est développé par We Create Stuff, studio mené par les développeurs de Nightmare House 2, un mod de Half-Life 2 très populaire sur la Toile.

Préparez-vous à avoir peur, car il est décrit comme un jeu d'horreur psychologique qui « va transporter les fans dans les recoins les plus enfouis de leur psyché, où la réalité rencontre l'impossible ». Nous revivrons les souvenirs d'une thérapeute essayant de comprendre les effets d'un produit expérimental, dans une aventure à la première personne entre tension, énigmes inventives et combats contre de sombres ennemis.



La bande-son sera signée par The Living Tombstone, vidéaste et compositeur très connu pour ses chansons influencées par des jeux vidéo comme les Five Night's at Freddy's. In Sound Mind est annoncé pour début 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC, mais vous pouvez d'ores et déjà vous essayer à une démo sur Steam.