In Sound Mind : nouvelle bande-annonce de gameplay pour le jeu d'horreur psychologique

In Sound Mind devait normalement sortir en août dernier, mais Modus Games et We Create Stuff ont décidé de repousser le lancement à la fin du mois de septembre. L'attente touche donc à sa fin et les studios partagent aujourd'hui une bande-annonce de gameplay qui pose les bases du scénario :

In Sound Mind mettra pour rappel en scène Desmond Wales, thérapeute dans la petite ville de Milton Haven et qui fouille dans l'esprit de ses patients au travers d'enregistrements audio, découvrant petit à petit la vérité sur la ville et ce qui les relie. Un jeu d'horreur psychologique à l'ancienne d'après les développeurs, qui sont déjà à l'origine de l'excellent mod Nightmare House 2.

La date de sortie d'In Sound Mind est fixée au 28 septembre 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, une version Nintendo Switch sera lancée plus tard dans l'année, et une démo est déjà à télécharger sur Steam. Vous pouvez précommander le jeu en Deluxe Edition contre 39,99 € à la Fnac.

