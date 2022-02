CINEMA : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, place au cauchemar dans une nouvelle bande-annonce

Si vous êtes encore éveillé, pourquoi pas pour suivre le Super Bowl, alors vous ferez sans doute de beaux rêves après avoir vu la nouvelle bande-annonce que vient de dévoiler Marvel Studios pour son prochain long-métrage, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour autant, c'est bel et bien un véritable cauchemar qui attend Stephen Strange à la suite de l'arrivée dans le MCU du multivers, comme nous avions déjà pu le constater dans le premier aperçu diffusé fin décembre, également présent à la fin de la projection de Spider-Man: No Way Home.

Bande-annonce VO

Entre la menace que représente Shuma-Gorath, les débuts d'America Chavez (Xochitl Gomez), le retour de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Mordo (Chiwetel Ejiofor) et le double maléfique de notre héros qu'il faut désormais appeler Sinister Strange, les nombreuses scènes inédites ont de quoi réjouir les fans attendant le film de Sam Raimi, mais ce n'est pas tout.

En effet, une « mystérieuse voix », telle que les sous-titres l'appellent, interpelle Doctor Strange alors qu'il est retenu captif au sein d'une organisation inconnue, qui pourrait bien être les Illuminati. Le doute est peu permis quant à l'identité de l'acteur à qui elle appartient, à savoir Patrick Stewart ! Prenez tout de même des pincettes, mais tout porte donc à croire que le Professeur Charles Xavier va faire ses débuts dans le multivers du MCU, et donc par la même occasion les X-Men en toute logique. D'ailleurs, l'une des silhouettes marchant près des sièges devant lesquels est amené Stephen ressemble étrangement à Blade, habillée d'un long manteau duquel dépasse ce qui serait alors le pommeau de son épée !

Nous pouvons également voir un personnage qui peut faire penser à Captain Marvel, en train d'attaquer la Sorcière Rouge. Mais quelle version de cette dernière ? Car de ses propres paroles, elle devrait aussi faire office d'ennemie. Et histoire d'encore plus nous faire cogiter et décrypter le moindre indice laissé, une nouvelle affiche a été partagée dans la foulée, avec de multiples éclats de verre dans lesquels se reflète tout un tas de personnages.

La date de sortie en salles de Doctor Strange in the Multiverse of Madness est fixée au 4 mai 2022 en France. D'ici là, c'est le Moon Knight qui viendra perturber le sommeil de Marc Spector, incarné par Oscar Isaac. Le Blu-ray du premier film Doctor Strange est sinon vendu 11,73 € sur Amazon.

Voir aussi : DISNEY+ : Moon Knight embrasse le chaos dans une folle première bande-annonce, une date pour le début de diffusion