Cris Tales : date de sortie, nouvelle démo et versions PS5 et Xbox Series X pour l'hommage aux JRPG

Cris Tales a été imaginé comme une lettre d'amour géante aux JRPG, de sa structure narrative à ses graphismes mignons rappelant l'animation japonaise. Si vous vouliez découvrir cette expérience alléchante avec des mécaniques de voyage dans le temps et des déplacements en side scrolling, une démo était disponible sur Steam.

Les nouvelles sur le projet se sont enchaînées au PC Gaming Show, à commencer par la sortie d'une nouvelle démo sur la plateforme de Valve et GOG.

La nouvelle démo disponible sur Steam et GOG présente une nouvelle mini-arène ! Willhelm rejoint l’expérience pour 8 combats dont la difficulté augmente progressivement et au cours desquels les joueurs feront face à de nouveaux ennemis et testeront leur courage dans un affrontement contre un mini-boss ! Cet aperçu du mode arène donne un avant-goût de l’expérience qui sera disponible dans le jeu.

Nous avons aussi le plaisir de découvrir une nouvelle cinématique faisant honneur à la direction artistique du jeu de SYCK et Dreams Uncorporated. Finissons par le meilleur : la date de sortie a été confirmée pour le 17 novembre 2020 sur PC via Steam et GOG, PS4, Xbox One, Switch et Stadia ! Clou du spectacle, des versions PS5 et Xbox Series X sont en développement, et verront le jour un peu plus tard.