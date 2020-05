Cris Tales : 22 minutes de gameplay pour découvrir le jeu de rôle hommage aux JRPG rétro

Modus Games nous a fait découvrir l'année dernière Cris Tales, un jeu de rôle signé Dreams Uncorporated qui se veut être une lettre d'amour aux JRPG à l'ancienne. Au-delà de sa direction artistique digne d'une série animée, il se différenciera tout de même des codes du genre qui l'inspire par son héroïne, Crisbell, une chronomancienne capable de voir le passé pour mieux changer le futur.

Une démo du titre est disponible sur Steam, mais pour ceux qui voudraient en voir plus, une vidéo de gameplay d'une vingtaine de minutes a été diffusée cette semaine. Elle montre un passage lors duquel la protagoniste quitte le port de St. Clarity pour enquêter sur une disparition. Elle interroge d'abord les habitants, en utilisant sa capacité à voyager dans le temps, trois temporalités étant visibles sur un même écran.

S'en suit de l'exploration dans des décors au design soigné et des combats au tour par tour, où Crisbell peut encore une fois utiliser le temps à son avantage. Vous savez donc à peu près à quoi ressemblera cet intéressant jeu de rôle, prévu pour un beau jour de 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, sachant qu'il sera jouable via le Game Pass dès son lancement.